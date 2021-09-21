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529港府雇員拒簽宣誓聲明 絕大多數已離職

記者林汪靜／香港21日電
香港公務員事務局局長聶德權。（中新社）
香港公務員事務局局長聶德權。（中新社）

港府1月開始要求全體現職公務員宣誓或簽署聲明擁護「基本法」及效忠香港，之後宣誓要求擴展至非公務員港府雇員，港府公務員事務局20日表示，截至8月底，超過1.8萬名非公務員港府雇員已交回聲明，529名港府雇員未簽署宣誓聲明，絕大部分未簽聲明者已經離職。

據大公文匯全媒體報導，港府之前要求非公務員港府雇員也須在6月底前簽署聲明。公務員事務局20日表示，截至8月底，529名非公務員未簽署宣誓聲明，其中，有149人不理會或拒絕簽聲明，包括119名非公務員合約雇員，13名退休後服務合約雇員及17名其他聘用條款受聘的雇員。大部分人已辭職、約滿離任或被終止聘用。至於兼職港府雇員，8千人已交回聲明，380名不理會或拒簽聲明的人也已全數離開港府。

此外，截至目前，共有129名公務員不理會、拒簽或拒交擁護「基本法」及效忠特區的聲明，其中105人是按長期聘用條款聘用，24人是試用階段；113人是文職，16人是紀律部隊人員，絕大部分人已離開港府。剩下幾個個案預計會在短期內陸續終止聘用。

香港公務員事務局局長聶德權曾表示，大部分同事已簽署聲明，清楚和接受有關責任，如果有他們不能接受的，他們離開港府，對公務員團隊來說不是一件壞事。

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