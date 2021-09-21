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港選委出爐 兩辦：走出泛政治化漩渦 民建聯占1成議席

香港新聞組／香港21日電
9月20日，香港民建聯舉行記者會總結今屆香港特區選委會選舉結果。圖為香港民建聯選委會選舉當選成員合照。（中新社）
9月20日，香港民建聯舉行記者會總結今屆香港特區選委會選舉結果。圖為香港民建聯選委會選舉當選成員合照。（中新社）

香港選舉委員會界別分組一般選舉投票結果昨日揭曉，412名候選人競逐的13個界別分組中364席選委全部順利產生。1500人組成的選委會中有1448席已產生，社福界、法律界均有1個當然選委議席從缺；民建聯超過150人當選，囊括最多席數，占逾1成議席，工聯會76人當選緊追其後，經民聯有超過40席，新民黨則有21席。此外，非建制派僅新思維主席狄志遠低票當選，須抽籤方能躋身選委。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

大公報報導，國務院港澳辦發言人強調，這次選舉是全面貫徹落實「愛國者治港」原則的一次生動實踐，充分展示出香港由亂轉治、由治及興的新氣象、新希望，有利於香港的長治久安，有利於香港民生福祉的改善，有利於「一國兩制」實踐行穩致遠。

香港中聯辦發表聲明指出，作為新選舉制度的首次成功實踐，此次選委會選舉立下了「愛國者治港，反中亂港者出局」的政治規矩，開啟了香港社會走出「泛政治化」漩渦、構建理性建設選舉文化的歷程，不僅讓民主政治邁出堅實步伐，也讓良政善治真正成為可能。

香港特區政府發言人說，新的憲制職能，有助行政機關與立法機關之間的理性互動，切實提升特區政府的管治效能。相信在社會大眾的支持下，香港定可全面準確貫徹「一國兩制」原則，維持長期繁榮穩定。

香港工聯會眾多成員參選選委會勞工界別分組選舉並當選，會長吳秋北20日帶領成員會見...
香港工聯會眾多成員參選選委會勞工界別分組選舉並當選，會長吳秋北20日帶領成員會見傳媒。（中通社）

另據明報報導，民主派質疑選委會屬「清一色」，如何有廣泛代表性。12月的立法會選舉參選者須獲選委會5大界別提名，多名上屆有意循功能組別搶灘的民主派人物均表明不會出戰；民主派普遍稱今次結果不影響參選意欲或「入閘」難度。

據報導，現任西貢區議會主席周賢明聯同港大社工系榮休教授陳麗雲等亦出戰社福界選委，均落敗。被問到民主派是否值得參選立會，周賢明稱無論勝算多大，都應把握機會參與香港事務，惟說自己參選立法會機會很微。報導引述民主黨深水埗區議員袁海文表示，不少人認為狄志遠與建制派無異，但亦低票當選，反映當局「連花瓶都不需要」，並稱選舉經歷重重篩選，「選民人數少了，如何有廣泛代表性？」民協署理主席楊彧亦認為，「中央會否特意混一色，希望你們可參選、當選？……（選舉結果）反映未必真的這樣想，不論你們是否參選、可否入閘，在他而言都不重視」，稱選委會是清一色。

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