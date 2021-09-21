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港股重挫...傳北京將整頓香港地產商要求「守規矩」

記者陳政錄／香港21日電
香港恆生指數20日收市報24099點，下跌821點，跌幅為3.30%。（中新社）
香港恆生指數20日收市報24099點，下跌821點，跌幅為3.30%。（中新社）

受市場傳出北京當局將整頓香港地產大亨，要求「守規矩更要回饋社會」影響，港股昨日大跌821點，創近兩個月內最大單日跌幅3.3%。其中，地產類股災情最甚。

近半個月來，北京當局持續對市場提出各種管制措施，已不利在港上市的內地科技股和教育股等，接著內地房地產商恒大集團出現財務危機，不單進一步打擊內地房地產股票，也令投資者憂慮內地銀行股，令相關股票持續下跌。

此外，路透近日援引知情人士指出，北京當局在近日的閉門會議中透露，有意「改變遊戲規則」，不再容忍房地產商的「壟斷行為」，對香港地產大亨提出新任務，要求將資源和影響力用於支持北京利益，並幫助解決香港房屋短缺問題，使香港人遵守港區國安法、更加「愛國」。

另來自江西，於2019年底到香港掛牌的內地地產開發公司新力控股集團，因近日當地政府印發「規範房地產秩序三年行動方案」，遭惠譽評級展望降至負面，昨天股價狂瀉87%。

分析人士補充，港股昨日大跌主要受多重因素影響，包括中秋連假，滬深港通交易關閉，內地抄底資金無法進入港股市場；另一方面，港股市場上外資流動性強，不排除恒大的兌付危機引發投資者恐慌，加上近期美元指數走高，外資為躲避匯率風險進行拋售。

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