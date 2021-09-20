支持林鄭連任香港特首？ 葉劉淑儀等選委：言之尚早

香港19日舉行選舉委員會界別分組選舉，圖為工作人員計票。（路透）

香港 選委會的選委將可提名 及投票 選出特首及40名立法會議員，被問是否支持現任特首林鄭月娥連任或提名民主派參選，多位選委受訪時幾乎同一口徑，稱目前評論是否支持林鄭連任都是言之尚早，也不會按黨派決定是否提名個別人士參選立法會。

香港特首林鄭月娥（左三）19日巡視投票站。（新華社）

明報報導，新民黨立法會議員葉劉淑儀為選委會當然選委，回應會否支持林鄭連任下屆特首時表示言之過早，稱林鄭至今未表示參選，更未見到其政綱。她又說，可考慮提名民主派參選立法會，但必先看過政綱再決定。以港區人代身分任當然選委的工聯會會長吳秋北表示，目前未有人表示參選特首，現階段評論是言之尚早。

據報導，參選法律界選委的資深大律師梁定邦表示，如若當選，提名時會認真考慮每名參選人，包括民主派。至於是否支持林鄭連任，他稱言之尚早，他評價林鄭任內表現時說：「她鞠躬盡瘁，死而後已啦。」他不認為來屆立法會是小圈子選舉，只要是「愛國愛港者」，任何香港人都可入閘。

報導引述另一法律界候選人劉漢銓表示，目前未有人宣布參選特首，包括林鄭，故未知最佳人選誰屬，又說不會按黨派決定是否提名不同人參選立法會，關鍵是對方一定要愛國愛港，「你係愛國者我就會考慮」。

報導稱，新增界別「有關全國性團體香港成員的代表」的候選人全部自動當選，選委之一中華海外聯誼會理事黃敬表示，提名立法會議員時不會分派別，最重要是做到市民期望，「當然如果平時都係反中亂港，想都不用想」，又說香港未來需要更加敢作敢為的特首，但未有評論是否支持林鄭連任。

報導說，全國政協常委唐英年說，昨是選舉改制後首場選舉，為未來立法會和特首選舉發揮示範作用，稱現時選委會更具廣泛代表性，選委扮演角色比過去更重要，責任亦更大。

另外，報導指出，36個經選舉產生界別分組中，13個界別須投票選出，部分候選人到票站外圍拉票，其中建築、測量、都市規畫及園境界15人參選團隊，昨午到沙田大會堂票站外，向市民派發傳單，稱參選選委是希望協助建設香港。