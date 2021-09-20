港府最新施壓目標 記協寄語新聞系學生：有被捕風險

香港記者協會主席陳朗昇（左）寄語攻讀新聞科系學生，要預期有「少許」被捕的風險。右為前主席楊健興。（Getty Images）

香港 氣氛持續肅殺，多個支撐公民社會的團體，以及一些政治組織，都逐一被迫解散，BBC報導，當局最新的目標，是香港記者協會（記協）。值此9月開學之際，香港記者協會主席陳朗昇在接受美國 之音專訪時，寄語攻讀新聞科系學生，要預期有「少許」被捕的風險。

美國之音報導，北京 在香港喉舌及港府近日聯手針對香港記者協會展開連串攻擊。香港保安局局長鄧炳強在親北京大公報14日的專訪中，稱香港記協「拉攏『學生記者』入會」，質疑記協的代表性，鄧炳強隨後要求記協公布會員名單、財務狀況等資料；警務處處長蕭澤頤18日批評記協對持不同意見的傳媒「選擇性失聰」。

據報導，在2019年採訪反送中運動，吃盡催淚彈、見證過香港警方如何執法的陳朗昇坦言，未曾有過一絲念頭報導新聞會出事被捕的。但在今天，他不能再有這種保證，也正因如此，今後入行的年輕人，除了帶有一份抱負外，更應做好「少許」被捕的準備。

此外，浸會大學於月初宣布，從本學年起要求本科新生參加兩小試的面授國安課程，課程包括學習國安法對香港的重要性，以及國安法主要條文等。學生讀畢課程後必須通過測驗考核合格，方可以畢業。報導指出，按此理解，就讀於該校傳理學院新聞系的學生，日後縱然在修讀新聞學方面成績優異，一旦國安課程測驗被評核不合格，也不能畢業。陳朗昇表示，要使年輕一代誠意真心接受國安教育內容，不是高壓強迫便可達到目的。