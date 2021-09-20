港最大工會聯合組織職工盟「撐不下去」 啟動解散程序

職工盟19日宣布啟動解散程序，交付10月3日特別會員大會表決。主席黃迺元（右三）發言時數度哽咽，並說「對不住香港人，職工盟撐不下去」。（美聯社）

繼香港 民間人權陣線、香港教協、香港支聯會等宣布解散，香港最大的工會聯合組織職工盟昨天宣布啟動解散程序，10月3日召開特別會員大會表決。有職工盟屬會對解散表示理解，也有屬會稱須召開緊急大會，以商討投票取向。職工盟轄下80多個屬會來自各行業。

職工盟19日宣布啟動解散程序，交付10月3日特別會員大會表決。（路透）

香港職工盟全名「香港職工會聯盟」，成立於1990年7月，成立時有97個屬會、14萬5000會員，是香港最大的工會聯合體。

職工盟主席黃迺元昨就決定啟動解散程序致歉，指對不起正在獄中的聯工盟祕書長李卓人。

他說，近12星期職工盟成員各自收到更多訊息，感覺組織本身已是原罪，無生存空間，若繼續運作，人身安全會受威脅，即使辭職都無補於事，現時已啟動解散程序，交10月3日會員大會表決，執委會目前只剩下主席、副主席及司庫留任，以進行相關程序。

職工盟19日宣布啟動解散程序，交付10月3日特別會員大會表決，主席黃迺元發言時數度哽咽。（美聯社）

黃迺元稱職工盟面對政治抹黑及攻擊，於此政治形勢下沒任何生存空間，向屬會及港人說「對不住，我們職工盟撐不下去」。

黃迺元反駁職工盟是「外國代理人」的指控，他說，職工盟過去與外國勞工 組織接觸，只就勞工保障、理事培訓等議題合作，不涉及政治活動。

他亦認為無法理解有人指職工盟煽動罷工 ，指罷工是基本法所保障的權利，反問是否非建制團體就要背負原罪。黃迺元又指，非常擔心部分屬會能否繼續營運，期望職工盟成為歷史後，能滋養日後工運。

職工盟的總幹事蒙兆達已經辭職，兩名副主席翁愛明和徐考澧亦先後辭去職務。職工盟轄下的勞法諮詢及月捐會停止運作，而職工盟轄下培訓中心已停止招生。原約20人組成的職工盟執委會17日減至4人，只餘主席黃迺元、副主席鄧建華、司庫鍾松輝及在囚的祕書長李卓人。

香港行政會議召集人陳智思稱，每個組織都有自己的考慮，不清楚職工盟幹事受到什麼壓力，認為當事人應該說清楚。

職工盟解散後，建制派的工聯會成為最大的工會聯合體。工聯會負責人指職工盟是一個政治組織，過去一段時間做了很多傷害香港人和打工仔權益的事情，如在打工仔最艱難的時候呼籲「三罷」，對此表示遺憾。