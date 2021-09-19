香港打針人數增 酒樓中秋訂位升2成

隨著香港新冠疫情持續穩定，港府康文署在維園等地恢復舉辦中秋燈會。維多利亞公園的燈飾18日晚吸引市民參觀。（中新社）

新冠肺炎疫情 下第二個中秋節即將到來，今年市道稍有回升，近千間D類食肆開放12人一枱，可滿足全家聚首吃團圓飯的心願。有酒樓老闆表示，打針的市民愈來愈多，疫情稍緩和，故今年訂枱情況上升一兩成，但仍不及疫情前的一半。而不少兒童、長者未接種疫苗 ，部分家庭仍須分開數枱聚餐。餐飲業人士稱，香港 已多日本土清零，希望港府放寬營運限制。

大公報報導，21日將迎來中秋佳節，今年疫情改善，打針的市民愈來愈多，即使仍有限聚令，但食物環境衛生署網頁顯示，全港有1217間餐飲處所登記為D類食肆，即是可設立12人一枱的用餐區域。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，酒樓共有三層，分別設為B區、D區、B+D區。他表示，今年中秋訂枱情況比想像中好，較去年回升一至兩成，但仍不及疫情前的一半，「而家經濟不好，公司都唔食中秋飯啦，多數係家庭訂枱，所以仲有大把空位！」

他表示，設立B區仍有需要，因為有些家庭有較多兒童，未能接種疫苗，達不到一枱有三分之二人已打針的條件，就只能分幾枱坐，酒店會維持去年的做法，譬如將一隻雞盡量平均分成三碟。蘇萬誠說，酒店去年連月餅都無賣，今年能售出數千盒已不錯。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，隨著飲食業從業員整體疫苗接種率達七成，近日C類、D類食肆亦明顯增加，由半個月至一個月前約1000多間，增至現時約有3000間。他指中秋節飲食業訂位情況理想，整體生意可望較去年增長25%。

隨著香港新冠疫情持續穩定，港府康文署在維園等地恢復舉辦中秋燈會。圖為由香港扎作藝術家許嘉雄師傅創作的高達6米的旋轉木馬燈飾。（中新社）

另據明報報導，大澳水鄉花燈節昨晚人滿為患，主辦人表示，大量遊人在花涌橋停留，自私占位拍照不肯走，因此昨晚提早個多小時關燈。花燈節原意為下一代「引路回家」，但她指有回來過中秋的居民被塞至不能歸家。主辦單位公布，中秋節及翌日將不亮燈，其餘日子花涌橋及新基大橋亦暫停亮燈。