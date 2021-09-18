李嘉誠家族賣賣賣 再拋上海資產 持有16年 套現3.2億

才傳出要回中國「買買買」的香港首富李嘉誠家族18日被曝又賣掉上海靜安區的世紀盛薈廣場，套現3.2億美元。（中通社資料照片）

在「買下半個英國」，被中國 網民撻伐「別讓李嘉誠跑了」後，香港 首富李嘉誠家族8月拿下香港啟德機場最後一塊地皮，傳出要回中國「買買買」。不料，李嘉誠家族昨（18）日被曝又賣掉上海靜安區的世紀盛薈廣場，套現人民幣21億元（下同，約3.2億美元）。

財聯社報導，自2013年起，長和系在中國樓市持續收縮戰線，累計至今李嘉誠家族出售中國及香港物業套現金額逾港幣1178億元。而以物業銷售為主的長江實業，近十年在中國平均每年收入約港幣298億元。

這次李嘉誠家族再拋中國資產，是被接盤的希慎興業進行上市重大訊息公開披露而曝光。

根據買賣協議，希慎興業以收購代價人民幣35億元，取得長江實業位於上海世紀盛薈廣場的商辦大樓。其中，長江實業間接全資擁有60%股權，而上海市市屬國有企業國盛集團及上海市地方國有企業上海達安房產開發分別持有15%及25%股權。換言之，長江實業拿回賣樓60%股權套現人民幣21億元。

令人關注的是，樓高24層、地下三層的世紀盛薈廣場，是李嘉誠於2005年購得，但在拿地後長達16年，項目已竣工但並未啟用，多年被空置。顯見這項地產投資是養地囤房坐等房地產 飆漲。

上海中原地產分析，該項目從入手到出手的時間長達16年，沒有銷售也沒有投入使用，各種成本均攤下來看似虧損，但整體轉讓其中所獲得的收益卻是相當可觀的。

分析師指，雖然長實沒有披露這個項目的入手價格及投入成本是多少、獲得了多少利潤，但這16年的時間處於市場上升期，從公布的出讓價格來看，項目資產價格應該翻了好幾倍。

財聯社報導，長和系近年陸續拋售中國房地產，從2013年出售廣州西城都薈廣場、上海東方匯金中心；2014年轉讓南京國際金融中心大廈、長圓集團股權、北京盈科中心、重慶大都會、上海盛邦國際大廈。

2016年出售陸家嘴世紀匯廣場50%股權；2019年將大連西崗項目轉讓予融創；2020年7月出售於四川成都的南城都匯商住項目部分股權；如今再賣上海靜安區的世紀盛薈廣場。

據不完全統計，自2013年至今李嘉誠家族出售陸港物業套現金額已逾港幣1178億元。