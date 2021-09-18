香港專家：青少年接種一劑BNT即可 二劑心肌炎風險增

圖為香港一處疫苗接種中心。中通社

青少年接種兩劑BNT （復必泰）疫苗 可能引發心肌炎和心包炎受到關注。香港 新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星18日上午在香港商業電台節目中表示，截至上周，全港接種了BNT疫苗的12至17歲青少年中，有37人患心肌炎，當中30人是打完第二劑才出現症狀。

劉澤星指出，香港衛生署轄下的聯合科學委員會因此建議，12至17歲青少年，只接種一劑BNT即可，英國及挪威也都有類似安排。

劉澤星表示，香港青少年接種BNT疫苗後患心肌炎的機率較其他國家高，其中一個原因可能是體型較外國青年瘦小，委員會可能會考慮相應調整疫苗劑量。

對於青少年若只接種一針疫苗是否能有足夠的保護力，劉澤星稱，所有疫苗都會有一些作用，不會完全無作用，至於效用有多大，要視疫情而定。目前香港疫情穩定，青少年只接種一劑疫苗應該就足以應對感染風險。

法國國際廣播電台（RFI）中文網報導，香港衛生防護中心轄下的兩個科學委員會已於本月15日開會後決定，建議12至17歲青少年接種BNT疫苗由兩劑改為一劑。青少年如此即可擁有足夠的抵抗力，且罹患心肌炎、心包炎的風險可降低八成。

香港衛生署隨當日深夜隨即發布訊息，提醒已預約接種第二劑BNT的青少年即日起可上網取消預約。