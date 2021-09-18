港泛民派又一組織躺平 職工盟擬解散 前主席：政治清零

香港職工盟傳10月3日解散。（取材自臉書）

繼香港 繼教協、民陣與支聯會等泛民派組織先後解散後，傳有31年工運歷史的香港職工會聯盟（簡稱職工盟）也將通過啟動解散程序，將於19日交代詳情。有報導指職工盟已被警方國安處「盯緊」。

據文匯網等媒體報導，以往職工盟一直是支聯會核心團體成員。消息指出，職工盟執委會16日在位於旺角永旺行的辦事處開會，由職工盟主席黃迺元主持。會上通過解散決議，不過這仍有待10月3日召開全體會員大會正式通過。

明報報導，曾任職工盟主席的社區及院舍照顧員總工會義務秘書鄭清發表示，對於可能失去「一個為工人講說話」、「真正維護工人權益」的獨立工會感非常可惜，慨嘆日後或只剩建制派工會，「政治上是否要清零？」他說職工盟擅長組織工友、協助工友與雇主或港府談判，多年協助許多工人，反問「香港今天為何走到這個地步？這樣的結局對社會有否好處？」

據報導，理大應用社會科學系前助理教授鍾劍華相信北京 現只接受建制派、左派工會，長遠民主派工會將轉趨零散化及地下化，他不認為打散組織便會打散公民社會。他形容職工盟填補了「不左不右」的本地工會路線，如政府連獨立代表工人的工會都不接受，是很大倒退。

職工盟昨晚宣布，因應近月局勢，執委會成員可自行決定去留，原有約20人的執委會已減至4人，只餘主席黃迺元、副主席鄧建華、司庫鍾松輝及秘書長李卓人，其餘成員已離任。職工盟近期有人事變動，繼副主席翁愛明及徐考澧先後辭職，文匯報昨報導總幹事蒙兆達亦已辭職。黃迺元昨日下午向明報稱沒收到蒙兆達請辭，只接獲蒙通知昨日起休假。秘書長李卓人目前涉其他案件在囚，本身為支聯會主席的他本月被控煽動他人顛覆國家政權罪。

據職工盟章程，除非有五分之四成員以不記名投票 贊成，方得解散。綜合消息，屬會擁有的票數按會員人數而異，屆時會員大會五分之四出席者投票贊成便可解散。

明報報導，1990年成立的職工盟強調自主及民主，不依附於政權，目前80多個屬會涵蓋各行各業，據悉近期有屬會退出。被問會如何處理屬會，黃迺元說仍在商討。香港社會工作者總工會為職工盟屬會之一，其外務副會長張志偉稱該會向勞工處職工會登記局獨立註冊，運作不會受職工盟解散而影響。他說職工盟多年來為打工仔爭取權益，尤其藍領階層，若解散很可惜，對工運影響非常大。