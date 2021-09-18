澳門驚奇1周 內外3大變

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

澳門 是個變化緩慢的城市，就算過去兩次大變，但也拉長在22年間。近日澳門走路節奏突然加快，三、五天內，至少有令人震驚的三變。

1999年澳門回歸，算是有了一場大變，澳門由半殖民地變成中國 又一個特別行政區；再一場大變，也是在澳門回歸後，增發賭牌，引入美資賭業，澳門算是從亞洲賭城 變成國際賭城。

最近澳門之變，就令人有坐看雲起之感了，至少在過去一星期間甚至可以濃縮至一日之間的變化，可以說是突變。

17日，澳門政府和中國大陸外交部駐澳門特派員公署，齊聲發砲轟歐洲議會，指其對澳門事務和中國內政指手畫腳等等，人們感覺砲聲只會響在香港，怎會在澳門？原來，歐洲議會通過「新歐中戰略」報告，提到澳門剛完成的立法會選舉不准澳門民主派參選，同時首度批評澳門當局打壓言論自由。

再一變，是「橫琴粵澳深度合作區管理機構」17日掛牌，官方說象徵澳門與廣東合作進入新階段。澳門狹小，一直想租借大陸的橫琴島用於發展，現在定論，一國兩制的廣東和澳門，合組一個合作區管理委員會，想建成促進澳門經濟適度多元發展的新平台，這種一國兩制下的一島合治新示範，未來有看頭。

最大的也是最突然之變，是澳門當局突然宣布要修改博彩法，並展開諮詢。消息公布，16日香港股災，澳門賭業股全部仆街，美股也狂跌，是因市場相信，澳門目前三張賭業牌照，賭王何家的「澳娛」過去獨家專營，後來新增兩張賭牌，由「銀河娛樂」和「永利澳門」拿到。三張正宗的賭牌又開出各有一個副牌，分別是「美高梅中國」、「金沙中國」、「新濠國際」。

話說白了，是美國的大賭王都進了澳門，澳門因之成就國際第一賭城，也成了美坐大之城。有心胸褊狹之人說，修賭例意在美資，這事涉及中美之戰，也涉及政治意氣之爭，何況已故金沙創辦人就是川普好兄弟，這怎不令人耿耿於懷。