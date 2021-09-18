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「共同富裕」襲香港？ 傳北京要地產商回饋、不容壟斷

香港新聞組／香港18日電
北京當局要求香港龍頭地產商，要回饋社會，並解決香港房屋短缺的問題。（Getty Images）
北京當局要求香港龍頭地產商，要回饋社會，並解決香港房屋短缺的問題。（Getty Images）

內地「共同富裕」襲港？傳聞中央官員要香港地產商要回饋社會，中央不願意再容許「壟斷行為」。

路透報導，中央要求香港發展商運用資源及影響力，維護國家利益，並協助政府解決房屋短缺問題。據明報報導，有發展商已響應過渡房屋及「土地共享」先導計畫，以舒緩短中期供應短缺，而港府冀進一步加碼興建過渡房，並要求發展商再配合。地產建設商會執委會主席梁志堅回應稱，相信無論中央或特區政府都不希望發展商有壟斷行為，又稱發展商一直與政府緊密合作及溝通。明報向多間發展商查詢，恒基表示不回應；新地表示不評論；長實、新世界未有回覆。

路透引述消息人士透露，中國官員曾在今年的一場閉門會議上，要求與會的香港龍頭地產商「應該守規矩，更要回饋社會」，並指中國政府不願再「容忍壟斷行為」。

這名官員傳達的上述訊息，完全符合中國官方今年以來在各領域展開的一系列監管措施，以及中共中央日前主張的「共同富裕」第三次分配等理念。

根據報導，上述閉門會議的內容來自三名香港主要地產開發商，以及一名熟悉相關會晤的港府顧問。但這項報導並未說明，這場閉門會議是在今年的何時舉行。

其中一名接近中國官員者透露，他們被告知「遊戲規則已經改變」，中國政府不願再「容忍壟斷行為」。

報導指出，中國全國政協副主席、前香港特首梁振英表示，香港地產大亨們與香港經濟、政治關係密切，北京很難將他們完全排除在外，「他們是我們（香港）政治經濟生態中的重要組成部分」。

梁振英說，所以「我們需要謹慎，審慎行事」，不要「一竿子打翻一船人」。

香港亞洲地產董事長、山西省政協常委蔡志忠對此則表示，現在的重點是「對國家的貢獻」，而不是香港商界傳統習以為常的那樣了。

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