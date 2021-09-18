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港選委會選舉 傳京官坐鎮深圳

香港新聞組／ 香港18日電
全國工商聯的選委馬春玲（右二） 蔡志婷（右）日前在北角春秧街街站宣傳。（中通社）
全國工商聯的選委馬春玲（右二） 蔡志婷（右）日前在北角春秧街街站宣傳。（中通社）

香港選舉改制後的首場「選舉委員會」選舉明日舉行，將選出1500名委員；在北京方面嚴格實施「愛國者治港」的方針之下，被視為「反中亂港」的傳統泛民主派缺選。

明報報導，主理港澳事務的高層中央官員日內到深圳，了解選委會選舉進行，有傳到深圳的官員包括國務院主理香港事務的領導，以及港澳辦高層。據了解，京官到深圳後亦不排除請港府官員北上會面，以聽取他們匯報近日香港社會形勢、大灣區發展，以及於12月展開的立法會選舉形勢。

經過「反送中」運動的衝擊及北京中央強力介入後，香港三大選舉將於本月起陸續登場，首先是選委會選舉於本月19日舉行，接著立法會選舉於12月19日投票，特首選舉則於明年3月27日進行。

綜合媒體報導，臨近選舉，選委會除港區人大代表、政協及立法會議員當然議席外，已有603人在沒有競爭下自動當選。

在眾多細小界別中，只有13個界別因候選人多於選委席位而需要投票，由412人競逐364席。換言之，明天的選舉只選出364名選委，另有數十個立法會議員當然席位有待立法會選舉後確定，其餘選委人數大致塵埃落定。

由於缺少泛民人士參選，本屆選委會選舉的氣氛顯然不及往屆熱烈。不過，也許是為了表現問責精神，以及令選舉不太冷淡，本屆一些候選人或當然選委包括港區人大代表和政協委員等，日前紛紛擺設街站，向路人派發傳單，說明自己的政綱。

根據北京中央通過的香港完善選舉制度，本屆選委會除了由原先1200人增至1500人及依舊選出特首外，還會在年底的立法會選舉中互相選出40名議員。因此，立法會議員也由原先的70人增至90人。

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