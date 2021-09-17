應警要求刪官網、臉書 港支聯會32年走入歷史

香港支聯會被迫刪除指定電子平台訊息，圖為之前的紀念「六四」燭光晚會。（Getty Images）

香港 市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）16日在Twitter、Facebook等平台上公告，因接獲香港警務處要求，將於晚間10時，刪除指定電子平台訊息，包括支聯會的官方網站、Facebook等。學者批評稱，警方希望「剷除六四 歷史記憶」。

公告指出，支聯會、7名常委及公司秘書於2021年9月10日接獲警務處處長信件，表示警務處根據「港區國安法」規定，要求支聯會於接獲通知7天內，移除相關電子平台訊息。

支聯會1989年5月21日於香港成立，目的是支援當時發生在大陸的民主運動（八九民運），以爭取民主、自由、人權和法治早日在中國大陸實現為訴求。

香港反修例事件發生後，隨著「港區國安法」實施，港警10日已依據國安法，指控支聯會和支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤等，企圖煽動顛覆國家政權，案件預定10月28日處理；另香港保安局長建議，把支聯會從合法註冊公司名單中剔除，等於徹底終結支聯會。

另一方面，港警國安處日前以「有合理理由相信」香港支聯會是「外國代理人」為由，要求後者提交過去7年來，涉及美國民主基金會、華人民主書院、台灣 駐港辦事處等組織的活動資料。當時，陸委會對駐港辦事處有受牽連之虞，回應稱「我們關心香港情勢，但從未介入」，呼籲有關方面不要無限上綱，干擾或構陷侵害台灣在港機構。

據明報報導，各平台原載有支聯會大量歷史檔案，YouTube頻道更有過千條影片，包括歷年燭光悼念集會的場刊及影片、1989年中國民運的相片、六四遇難者家屬的證辭、「天安門母親」成員講話、劉曉波相關片段等，均在轉瞬之間消失。浸大新聞系前助理教授杜耀明批評警方要求移除內容是希望「剷除歷史記憶」。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強說，港府如沒有提供理由便要求移除信息，將控制人民得到資訊的自由，繼而清洗民間歷史，只剩官方資料。他認為六四事件有不同觀點，官方有其論述，惟也要補足民間記憶和觀點，否則當權者可主導歷史。

民主黨資訊科技及廣播政策副發言人冼卓嵐表示，港府未提供詳細理據，政府應至少解釋為何支聯會網上資料「危害國家安全」，令市民知道法律界線，日後不會誤墮法網。他亦關注私下藏有相關資料，例如硬碟載有資料，又是否違反要求，期望當局解釋。