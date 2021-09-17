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港支聯會走入歷史 61國際組織籲制裁涉事港官

香港新聞組／香港17日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）應警務處處長的要求，在昨天移除包括網站、臉書、推特、YouTube等電子平台的訊息。因應1989年「六四天安事件」成立的支聯會走入了歷史。61個國際組織昨天呼籲制裁涉事的相關港府官員。

自由亞洲電台報導，「人權觀察」、「人道中國」、「保衛衛士」、「台灣人權促進會」、「國際聲援西藏運動」、「維吾爾人權項目」等61家來自全球各地的人權組織16日發表聯合聲明，指責北京正試圖抹去「六四大屠殺」的記憶。聯合聲明並要求港府釋放支聯會被捕人士，呼籲國際社會制裁涉事的相關港府官員。

「人權觀察」研究員王松蓮表示，對於支聯會這樣一個公民社會標誌性的組織受到北京和港府的打壓，除敦促港府撤銷指控外，他們還敦促國際社會對香港特首林鄭月娥、警務處處長蕭澤頤、保安局局長鄧炳強以及迫害人權的中港官員實施協調一致的、有針對性的制裁，包括旅行禁令和資產凍結等。以及呼籲國際社會關切北京和港府廣泛打擊公民團體，香港和中國大陸以外的團體幫助存檔、出版在香港被封禁的史料、藝術品等，特別是和天安門大屠殺有關的資料。

參與聯合行動的美國「人道中國」主席、「八九學運」前學生領袖周鋒鎖表示，六四精神主要因支聯會得以傳承，支聯會因此成為當局眼中釘，他認為國際社會應該有更多的行動來支持支聯會。周鋒鎖說，作為六四屠殺的倖存者，非常感激支聯會32年來的堅持，八九民運的精神遺產主要是因為支聯會才得以傳承。對於中共來講，支聯會當然是它的眼中釘，要以各種方式來打擊它，香港民主最後的燭光要被它們熄滅。支聯會的朋友們被控「煽顛」，是典型的「國安法」下惡法追溯，純粹是一種政治迫害，他們是無罪的，應該立即被釋放，國際社會應該有更多的行動來支持他們。

香港 六四 北京

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