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仿內地 港民建聯促立法管網遊

香港新聞組／香港17日電
官方發布新規，嚴控未成人玩網遊時間。圖為早前在貴州貴陽舉辦的一場電競大賽。（中新社）
官方發布新規，嚴控未成人玩網遊時間。圖為早前在貴州貴陽舉辦的一場電競大賽。（中新社）

民建聯促港府仿效內地、南韓等地，立法規管青少年玩網路遊戲，包括實名註冊、限制使用時間及遊戲題材等。

綜合媒體報導，民建聯9月6日至10日以網上問卷調查，訪問463名中小學家長，近97%中小學家長表示子女有玩網路遊戲，42.2%稱子女每日玩1至2小時，33.5%每日玩3至5小時，21.2%家長稱子女有「課金」購買虛擬裝備，兩成則不知道子女有否課金；有75.5%受訪家長認為，網路遊戲令子女成績變差，逾九成五認為遊戲影響子女健康，如致子女睡眠不足及近視加深等，76.1%認為影響家庭關係。

兒子就讀中四的曾麗蓮表示，其子沉迷打機，廢寢忘餐，影響日間回校上課精神，但阻止他打機時會造成很多摩擦，又稱難以限制兒子玩遊戲的時間及課金金額，曾向駐校社工求助。

民建聯立法會議員鄭泳舜建議，當局應參考內地，研究防止沉迷網路遊戲的法規，包括要求網路遊戲帳號實名註冊、規管未成年人使用網路遊戲的時間、 限制遊戲題材、內容及玩法，主要不允許色情、血腥、及暴力等遊戲，以及限制為未成年人提供遊戲付費服務等。民建聯主席李慧琼則表示，明白內地網路遊戲實名制現階段未必適用香港，但會持續與持份者討論如何規管。

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