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港吸毒人數 青少年大增七成六

香港特派員李春／香港17日電
香港青少年吸毒人數增加。圖為香港中環。（中新社）
香港青少年吸毒人數增加。圖為香港中環。（中新社）

香港上半年被呈報吸毒人數較去年同期下降，但青少年吸毒大增七成六，青少年涉及毒品數字也持續上升。

香港禁毒常務委員會16日舉行季度會議上，檢視上半年香港的毒品情況。香港藥物濫用資料中央檔案室的數字顯示，上半年被呈報吸毒人數，較去年同期跌5%，有3400多人，但21歲以下吸毒人數大增七成六到511人，當中學生占比由去年約三成增至今年的四成三。

禁毒委說，海洛英繼續是最常被吸食毒品，但吸食大麻、可卡因和氯胺酮人數上升明顯，尤其21歲以下青少年，吸食大麻人數按年上升九成二，氯胺酮吸食人數更達去年同期兩倍。

在涉及毒品罪行方面，今年上半年被捕人數較去年同期增加近五成到約2250人，青少年被捕人數升幅更超過七成，達348人。

另外，今年上半年首次被呈報的吸毒人數較去年同期上升三成八，當中21至35歲的年輕成年人占四成三。而首次被呈報的吸毒者的「毒齡」中位數為3.3年，去年數字為5年。首次被呈報的吸毒者的「毒齡」下跌，其中一個原因是21歲以下首次被呈報吸毒青少年的「毒齡」較短，同時占首次被呈報的吸毒人數比例有所提高。

香港禁毒常務委員會主席李國棟說，大麻和氯胺酮的吸食趨勢近來趨升，可卡因的吸食人數亦有所增加，青少年被呈報吸食這些毒品的情況尤其值得關注。吸食可卡因可導致精神錯亂、呼吸不規律、抽搐和失去知覺，甚至死亡。年輕朋友應堅決向所有毒品說不。

毒品 香港 大麻

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