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「來港易」首日300人抵港 議員稱無助旅遊業

香港新聞組／香港16日電
「來港易」計畫15日實施，深圳灣口岸不少市民感慨終於在中秋節之際人月兩團圓。（中通社）
「來港易」計畫15日實施，深圳灣口岸不少市民感慨終於在中秋節之際人月兩團圓。（中通社）

「來港易」15日起實施，非港人可以透過網上預約，經深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸，從澳門或廣東省來港，只要持有入境當日3日內的檢測陰性證明，便可豁免14日檢疫。港府早前指，計畫實施初期，經兩個口岸赴港的非港人名額為每天各1000個。

立場新聞報導，港府發言人表示，截至15日下午6時，共有304人次經「來港易」抵港，其中265人次經深圳灣口岸，39人次經港珠澳大橋香港口岸入境。

港媒報導，不少非香港居民趕開學或工作，昨日陸續取得「來港易」預約名額後便入境。港府表示，預約系統在首一小時已成功處理近千個預約登記，而全日則有300多人抵港。

據報導，有大學生經深圳灣口岸抵港。她早已完成兩劑疫苗接種，及持有三天內核酸檢測陰性結果。她透露自己早於兩星期前，已抵達深圳準備赴港，認為是次安排非常方便在港上學的內地生。昨日另有在港工作或需照顧家人的非港人來港。

「來港易」計畫15日實施，不少人經由深圳灣口岸入境香港。（新華社）
「來港易」計畫15日實施，不少人經由深圳灣口岸入境香港。（新華社）

另據明報報導，有內地居民表示，原本因簽證延遲赴港開學，幸好實施「來港易」，可省去隔離時間及早上課。

旅遊界議員姚思榮說據理解，截至昨午逾2000人申請來港易，相信初期每日名額不會用盡。他稱相信目前主要是探親、商務或急事來港，加上返內地或澳門仍須隔離，料措施對旅業沒幫助。

此外，香港昨新增一宗輸入確診，涉一名驗出L452R變異病毒株的45歲女子，本身無病徵，曾接種兩劑科興並驗出抗體。她於9月8日從英國抵港，檢疫期間確診。另有少於5宗初步確診。

香港 澳門 檢測

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