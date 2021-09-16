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香港保安局長引國安法 凍結蘋果日報印刷廠房

香港新聞組／香港16日電
保安局局長鄧炳強表示已引用國安法，凍結蘋果印刷公司位於將軍澳的廠房。（中通社資料照片）
保安局局長鄧炳強表示已引用國安法，凍結蘋果印刷公司位於將軍澳的廠房。（中通社資料照片）

港府保安局局長鄧炳強說，今早根據香港國安法第43條實施細則的第3款，向蘋果印刷公司發出凍結令，將公司在將軍澳的廠房凍結，因為廠房屬於與違反國家安全罪行相關的財產。他表示，涉案公司已被控以危害國家安全，勾結外國勢力，當局已將相關證據給予被告人，相信日後法庭審訊時社會將知悉相關理據。

香港科技園有限公司則在14日入稟香港高等法院，要求法庭宣布蘋果日報印刷公司違反租約，下令清空位於將軍澳工業邨的物業，並交還給科技園。

香港經濟日報報導，對於關注囚權的團體「石牆花」昨日宣布解散，鄧炳強說，是否解散屬於團體的決定，他表示尊重，又指對於有可能違法的行為，懸崖勒馬是負責任的做法。

被問到當局有無調查「石牆花」，鄧炳強說不便透露，又指一個團體如無犯法當局便不會調查，即使當局「唔覺意」調查，如團體無犯法亦不會有事，但如曾犯法，相信不能迴避。

立場新聞報導，蘋果日報結業後，員工各散東西，不少希望化整為零，重新創業，盡量在有限空間下，延續蘋果精神。十多名前蘋果員工早前成立了新媒體壹報，希望恢復不涉及政治的蘋果B叠，主打馬經、波經、副刊、娛樂等，更成功找到投資者支持出版實體報。T

另據香港01報導，保安局於5月引用港區國安法，凍結黎智英持有的壹傳媒股份等。黎智英則入稟，要求法庭頒令讓他行使公司的投票權。庭上15日在高等法院處理時，代表黎的律師透露，因應近日事態發展，現要求的投票權，是因公司進行清盤時行使。法官聽取陳詞後，押後至17日頒布裁定。

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