香港保安局長促公布會員名單、財務資料 記協堅拒

香港保安局局長鄧炳強15日建議香港記者協會考慮公開財務狀況及會員名單，釋除疑慮。（中通社）

港府保安局長要香港 記者協會公布會員名單、財務狀況等資料；香港記者協會堅持未經同意不能披露會員個人資料，聲明香港記協沒有收受外國勢力捐款。

港府保安局長鄧炳強早前接受傳媒訪問，對香港記者協會提出質疑，質疑香港記協是否政治中立、是否有特別政治傾向，是否認為任何人都是記者等。建議香港記協可以考慮公開財務狀況以及會員名單，包括有否接受外國政治團體的捐款、會員來自什麼傳媒機構及學校等，以釋除公眾疑慮。

但鄧炳強又說，他的建議與當局是否打算引用港區國安法 要求香港記協提交資料並無關係，並否認向記協施壓。他還稱，尊重新聞自由，只是質疑記協的政治傾向。他舉例，過往有蘋果 日報及立場新聞的記者提出受到不公平對待，記協馬上聲援；但當東方日報記者受另一傳媒的大老闆刑事恐嚇時，香港記協在「千迫萬迫」下才發聲明。

香港記協回應說，有關建議邏輯混亂，令人百思不得其解。希望保安局長明白，記協會員所任職的傳媒機構屬個人資料的一部分。根據「個人資料私隱條例」，未經當事人同意，不能披露會員個人資料，若要求香港記協應公開會員名單或所屬機構以釋公眾疑慮，有鼓吹違反「私隱條例」之嫌。