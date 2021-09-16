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香港保安局長促公布會員名單、財務資料 記協堅拒

香港特派員李春/香港16日電
香港保安局局長鄧炳強15日建議香港記者協會考慮公開財務狀況及會員名單，釋除疑慮。（中通社）
香港保安局局長鄧炳強15日建議香港記者協會考慮公開財務狀況及會員名單，釋除疑慮。（中通社）

港府保安局長要香港記者協會公布會員名單、財務狀況等資料；香港記者協會堅持未經同意不能披露會員個人資料，聲明香港記協沒有收受外國勢力捐款。

港府保安局長鄧炳強早前接受傳媒訪問，對香港記者協會提出質疑，質疑香港記協是否政治中立、是否有特別政治傾向，是否認為任何人都是記者等。建議香港記協可以考慮公開財務狀況以及會員名單，包括有否接受外國政治團體的捐款、會員來自什麼傳媒機構及學校等，以釋除公眾疑慮。

但鄧炳強又說，他的建議與當局是否打算引用港區國安法要求香港記協提交資料並無關係，並否認向記協施壓。他還稱，尊重新聞自由，只是質疑記協的政治傾向。他舉例，過往有蘋果日報及立場新聞的記者提出受到不公平對待，記協馬上聲援；但當東方日報記者受另一傳媒的大老闆刑事恐嚇時，香港記協在「千迫萬迫」下才發聲明。

香港記協回應說，有關建議邏輯混亂，令人百思不得其解。希望保安局長明白，記協會員所任職的傳媒機構屬個人資料的一部分。根據「個人資料私隱條例」，未經當事人同意，不能披露會員個人資料，若要求香港記協應公開會員名單或所屬機構以釋公眾疑慮，有鼓吹違反「私隱條例」之嫌。

香港 港區國安法 蘋果

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