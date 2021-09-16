香港650公務員拒宣誓 包括紀律部隊16人

截至上月底，共有逾650名公務人員拒絕或不理會宣誓及聲明要求。（中新社資料照片）

港府自去年底引入安排，要求公務員宣誓或簽署聲明擁護基本法及效忠特區，今年5月，簽署聲明的要求進一步適用於非公務員港府僱員。據公務員事務局最新數字顯示，截至上月底，共有逾650名公務人員拒絕或不理會宣誓及聲明要求，其中包括16名紀律部隊職系人員。

綜合香港 01、文匯報報導，根據公務員事務局的最新數字顯示，截至今年8月底，共有逾650名公務人員拒絕或不理會宣誓及聲明要求，當中包括129名公務員、149名全職非公務員港府僱員、以及約380名兼職港府僱員。129名公務員中，包括16名紀律部隊職系人員。

報導指出，局方透露，所有高級公務員已完成宣誓。所有不符要求的非公務員港府僱員已經悉數離職，公務員倘有數宗個案料短期內被終止合約。

公務員事務局向立法會提交文件，顯示129名不理會或拒絕簽妥和交回聲明的公務員當中，八成是按長期條款聘用，餘下的仍在試用期內；絕大多數已離職，方式包括被終止試用、著令退休 、自行辭職及違反紀律被革職等，餘下數宗個案預計會於短期內陸續終止聘用。。至於非公務員港府僱員，截至8月底，分別逾1.8萬名全職及8000名兼職應要求簽署並交回聲明。

至於149名不理會或拒絕簽妥和交回聲明的全職非公務員當中，約半數僱員因辭職或合約屆滿已經離任，餘下約70多人，已被所屬部門按照僱傭合約的相關條款終止聘用，而約380名不理會或拒絕簽妥和交回聲明的兼職非公務員，亦已經悉數離開政府。