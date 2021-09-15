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香港特首林鄭民調35.6分 創反送中以來新高

香港新聞組／香港15日電
特首林鄭月娥14日見記者，她背後有關宣傳全運會的布景板，錯誤將「中華人民共和國」印成「中國人民共和國」，將「第十四屆全國運動會」印成「第十四屆運動會」。特首辦其後致歉。 （中新社）
特首林鄭月娥14日見記者，她背後有關宣傳全運會的布景板，錯誤將「中華人民共和國」印成「中國人民共和國」，將「第十四屆全國運動會」印成「第十四屆運動會」。特首辦其後致歉。 （中新社）

香港民意研究計畫公布香港特首及問責司局長民調最新數字，特首林鄭月娥的評分為35.6分，創2019年6月初「反送中」事件以來新高。此外，林鄭月娥13日上午出席行政會議前，在港府總部會見記者，背後大型螢幕卻把「中華人民共和國」寫成「中國人民共和國」。特首辦公室14日就記者會背板誤植「中國人民共和國」一事公開致歉。

港媒報導，民研計畫於6日至10日，由訪問員以隨機抽樣電話訪問方式成功訪問1000名香港居民，最新調查顯示，特首林鄭月娥的評分為35.6分，與半個月前分別不大，但仍創2019年6月初以來新高，有33%受訪者給予她0分。她的最新支持率為24%，反對率為65%，民望淨值為負41個百分點，比半個月前上升7個百分點。

司長方面，政務司司長李家超支持度評分為37.5分，支持率為28%，反對率為38%，民望淨值為負11個百分點；財政司司長陳茂波的支持度評分為41.9分，支持率為31%，反對率為35%，民望淨值為負5個百分點。至於律政司司長鄭若驊，她的支持度評分為28.3分，創2019年6月初以來新高，支持率為15%，反對率為50%，民望淨值為負35個百分點，一樣創2019年4月以來新高。

據民研計畫的標準，沒有官員屬於「表現理想」或「表現成功」，鄧炳強、邱騰華、黃錦星、羅致光、陳茂波、聶德權、陳帆、李家超、徐英偉、曾國衞、陳肇始及楊潤雄屬於「表現一般」，薛永恒、黃偉綸及許正宇屬於「表現不彰」，林鄭月娥及鄭若驊屬於「表現失敗」，沒有官員屬於「表現拙劣」。

林鄭月娥 香港 中國

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