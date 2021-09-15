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租屋至今 香港前特首董建華砸2056萬美元買了豪宅

香港新聞組／香港15日電
前特首董建華上月中以1.6億港元購入嘉慧園C座2樓單位。（取材自央視網）
前特首董建華上月中以1.6億港元購入嘉慧園C座2樓單位。（取材自央視網）

前特首董建華在任期間，拒絕按慣例入住禮賓府，並一直租住中半山豪宅嘉慧園的單位至今。土地註冊處資料顯示，董建華8月中以1.6億元（港幣，下同，約2056萬美元）購入嘉慧園C座2樓單位。據多間傳媒報導，董建華須繳付680萬元印花稅，為樓價4.25%，即是以首置客身分購入，是次交易亦連一個車位。

前特首董建華上月中以1.6億港元購入嘉慧園C座2樓單位。（取材自維基百科）
前特首董建華上月中以1.6億港元購入嘉慧園C座2樓單位。（取材自維基百科）

立場新聞報導，董建華透過公關指，他於8月購入嘉慧園的C2單位，該單位在他擔任特首的時期，曾被港府租入以供特首之用。卸任特首後，董建華繼續租入該單位作私人用途，他近月得知該單位業主願意出售其物業，於是決定購入。

據代理資料顯示，該單位實用面積3335平方呎，呎價約為4萬7976港元。而土地註冊處資料顯示，嘉慧園C座2樓原業主早於1982年以390萬港元購入單位，目前帳面獲利逾1.56億。是次交易於上月16日成交，交付日期為本月13日。

翻查資料，董建華在任期間拒絕按慣例遷入禮賓府，一直租住位於中半山的嘉慧園作為官邸，並由港府以月租12萬元，租用毗鄰的C座低層單位予董居住，即他今次購入的單位。

嘉慧園向來亦有不少著名業主，包括已故前政協副主席安子介、前任香港商務及經濟發展局局長馬時亨、醫管局主席范鴻齡等。

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