恆大財困 許家印香港山頂物產轉名給管家

恆大陷入財困，主席許家印成為眾矢之的。 （中新社）

內地地產商中國 恆大陷入財困，全國多個地方均有人示威，要求償還債務。恆大主席許家印，以公司持有市值8億元（港幣，下同，約1.02億美元）的山頂布力徑10號C座獨立屋豪宅，香港 01調查發現，許在7月底辭任公司董事，由一名為譚海軍的人士接任，現時仍由許全資控股。消息人士指出，譚海軍是許府「管家」。

香港01報導，譚海軍同時擔任許家大宅旁的B座屋持有公司董事，該公司亦為恆大相關人士持有，近月以50萬元放租。

市值約8億元的布力徑10C號屋現業主為「巨山有限公司」，許家印擔任公司唯一股東兼董事，但至今年7月30日，許辭去董事，由一名持香港身份證的譚海軍接任，譚報住深圳前海。

許宅旁邊市值約7億元的10B屋則由「源訊有限公司」持有，該公司由離岸公司控股，市場一直無法確定10B號的業主。同樣在7月30日，譚海軍接任10B屋「源訊有限公司」唯一董事。

據報導，「源訊有限公司」2018年的唯一董事，申報地址同樣為灣仔中國恆大中心。10B屋由恆大相關人士持有，恆大近日出租B座屋 ，月租叫價50萬元。

許家印在2010年，透過轉讓公司形式購入C屋，當時市場估計購入價為4至5億元。預料B屋及C屋現時市值，分別達7及8億元，兩間屋總值15億元。

另外，多個不同的獨立消息指，譚海軍是許府管家，負責許家印大小事務，同住布力徑。許家印妻子丁玉梅，亦不時住在布力徑大宅，惟許家印現時身處內地，處理恆大危機。

布力徑6至10號洋房項目由新世界發展興建，每幢洋房面積約4000至6000平方呎。及後於2011年將數間大屋轉售予部份「鋤D會」成員，包括恆大許家印，外號「重慶李嘉誠」的中渝置地主席張松橋，新世界發展集團主席鄭家純 則持有最大的一間8號屋，市值達15至20億元。