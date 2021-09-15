財產權不安全度增加 香港仍蟬聯最自由經濟體

菲沙研究所再度將香港評為全球最自由經濟體。（美聯社）

菲沙研究所公布《世界經濟自由度2021年度報告》，香港 再度蟬聯全球最自由經濟體。港府發言人指：「這明確肯定香港一直以來堅定地建立一個自由經濟體及提供公平營商環境的努力。」

香港01報導，該報告最新數據計算2019年評分，香港的評分較前一年下跌，由2018年的9.03分跌至2019年的8.91分。報告指，數據仍未完全反映2019年反修例事件及往後港府推出國安法等行動的影響。

菲沙研究院報告指，今年香港評分大跌，最重要是因為「法律制度和財產權」評分大跌所影響，該評分為2018年的7.87分下跌至7.53分，排第20位。報告說，中國 2020至2021年的多項措施，令香港財產權不安全度明顯增加，亦削弱了香港法治，將會對香港整體評分特別是法治和財產權評分帶來負面影響。

報告進一步說，今年並未更新《全球競爭力報告》及《營商環境報告》的數據，預期稍後更新數據後，香港評分將進一步下挫。

另據立場新聞報導，報告強調，中方的強硬手段有可能會降低香港未來幾年的排名。港府發言人14日指，認同報告對香港努力的肯定，但點名批評有關香港法治、國安法和內地干預香港事務等內容屬「不公評論」。

自報告開始發布以來，香港一直位列全球第一；在五個評估大項中，香港在「國際貿易自由」及「監管」繼續排列首位。排名第二的是新加坡 ，而中國則排第116位。

報告亦提到，中國政府這兩年對香港的干預，明顯增加香港財產權的不安全度，同時削弱香港法治，將會對香港整體評分，特別是「法律制度和財產權」的評分帶來負面影響。

港府昨晚發稿回應，港府發言人稱，歡迎報告再次評價香港為「最自由經濟體」，而報告明確肯定香港「一直以來堅定地建立一個自由經濟體及提供公平營商環境的努力」。但港府同時點名批評當中有關香港法治、國安法立法和內地干預香港事務等內容屬「不公評論」，強調在一國兩制下，港府一直「保持著深受信賴的法律制度」，並指訂立國安法是為了「維護國家安全」。