我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

財產權不安全度增加 香港仍蟬聯最自由經濟體

香港新聞組／香港15日電
菲沙研究所再度將香港評為全球最自由經濟體。（美聯社）
菲沙研究所再度將香港評為全球最自由經濟體。（美聯社）

菲沙研究所公布《世界經濟自由度2021年度報告》，香港再度蟬聯全球最自由經濟體。港府發言人指：「這明確肯定香港一直以來堅定地建立一個自由經濟體及提供公平營商環境的努力。」

香港01報導，該報告最新數據計算2019年評分，香港的評分較前一年下跌，由2018年的9.03分跌至2019年的8.91分。報告指，數據仍未完全反映2019年反修例事件及往後港府推出國安法等行動的影響。 

菲沙研究院報告指，今年香港評分大跌，最重要是因為「法律制度和財產權」評分大跌所影響，該評分為2018年的7.87分下跌至7.53分，排第20位。報告說，中國2020至2021年的多項措施，令香港財產權不安全度明顯增加，亦削弱了香港法治，將會對香港整體評分特別是法治和財產權評分帶來負面影響。

報告進一步說，今年並未更新《全球競爭力報告》及《營商環境報告》的數據，預期稍後更新數據後，香港評分將進一步下挫。

另據立場新聞報導，報告強調，中方的強硬手段有可能會降低香港未來幾年的排名。港府發言人14日指，認同報告對香港努力的肯定，但點名批評有關香港法治、國安法和內地干預香港事務等內容屬「不公評論」。

自報告開始發布以來，香港一直位列全球第一；在五個評估大項中，香港在「國際貿易自由」及「監管」繼續排列首位。排名第二的是新加坡，而中國則排第116位。

報告亦提到，中國政府這兩年對香港的干預，明顯增加香港財產權的不安全度，同時削弱香港法治，將會對香港整體評分，特別是「法律制度和財產權」的評分帶來負面影響。

港府昨晚發稿回應，港府發言人稱，歡迎報告再次評價香港為「最自由經濟體」，而報告明確肯定香港「一直以來堅定地建立一個自由經濟體及提供公平營商環境的努力」。但港府同時點名批評當中有關香港法治、國安法立法和內地干預香港事務等內容屬「不公評論」，強調在一國兩制下，港府一直「保持著深受信賴的法律制度」，並指訂立國安法是為了「維護國家安全」。

香港 中國 新加坡

上一則

習近平陝西考察 促能源產業走綠色低碳道路

下一則

在美非法集資？ 郭文貴旗下公司付5.3億和解

延伸閱讀

林鄭月娥香港民調最新評分35.6分 創反送中以來新高

林鄭月娥香港民調最新評分35.6分 創反送中以來新高
國名誤植為「中國人民共和國」 港特首辦致歉

國名誤植為「中國人民共和國」 港特首辦致歉
港黑幫廝殺追入警署 警務處長震怒掃黑 4天捕298人

港黑幫廝殺追入警署 警務處長震怒掃黑 4天捕298人
香港囚權民間組織「石牆花」宣布解散 即日停止服務

香港囚權民間組織「石牆花」宣布解散 即日停止服務

熱門新聞

圖為2013年中國國家主席習近平在北京人民大會堂內與時任美國副總統拜登（左）握手。（路透）

拜習通話 習近平：搞好必答題 柳暗花明又一村

2021-09-10 00:43
神學士拿下阿富汗政權後，該國大量民眾出逃，圖為在巴基斯坦與阿富汗邊境口岸多爾哈姆，等待過境的民眾。(新華社)

西方改造無效? 中國面臨「3失敗國」邊患

2021-09-11 02:20
中國開始盯上外國品牌並公開批評，加拿大鵝（Canada Goose）遭監管機構罰款。（Getty Images）

中罰款「加拿大鵝」 最保暖被轟詐欺 共富口號下祭品？

2021-09-09 21:07
網傳「女模特穿泳裝送香菸」現場。（視頻截圖）

成都釣魚場找「釣模」攢人氣 穿泳裝發菸

2021-09-12 10:00
中國地產開發商SOHO中國，原本計畫被美國黑石集團（Blackstone）收購，這筆交易額高達30億美元，但上月遭中國監管當局依反壟斷法立案審查後，10日宣布終止交易。圖為SOHO中國旗下，位於北京的「麗澤SOHO 」。（中新社）

黑石集團終止收購SOHO中國 30億美元飛了

2021-09-10 10:40
田納西大學前副教授胡安明。（布朗特縣警長辦公室提供）

美「中國行動計畫」吃敗仗 華人教授胡安明獲判無罪

2021-09-10 21:02

超人氣

更多 >
川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫
世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…
加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選
快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議
美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況