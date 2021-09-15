「來港易」每日2000名額 網上預約一開放死網

廣東省和澳門的非香港居民，15日起可上網預約「來港易」。圖為香港居民在港珠澳大橋香港口岸出入境。（中新社）

港府昨公布「來港易」計畫的實施安排。由今日起，身處廣東省和澳門 的非香港 居民可透過網上系統預約，符合條件者可在入境香港時獲豁免強制檢疫安排。經深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸赴港的名額為每天各1000個，但今日凌晨居民上網預約，約半小時才成功入到網頁，但輸入資料後，就無法轉至下一頁，相信是網頁大塞車所致，最後更「死網」，重新登入後亦無法登記。

廣東省和澳門的非香港居民，15日起可上網預約「來港易」。（中新社）

香港電台報導，身處廣東省及澳門的非香港居民，只要符合指定條件，明天可透過「來港易」計畫，入境香港時獲豁免強制檢疫安排。網上預約系統今天午夜起開始接受申請，逢星期三零時開放下一輪預約名額，名額以先到先得形式分配。

經深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸赴港的非香港居民，名額為每天各1000個。持預約名額的非香港居民，須按預約的指定日期和管制站入境香港，並在入境香港時持有在入境當天或當天之前三天內取得的有效核酸檢測 陰性結果證明。

港府建議「來港易」人士在到達管制站之前，應將有效核酸檢測陰性結果，透過「粵康碼」或「澳康碼」的「轉碼」功能傳送到衛生署電子健康申報系統，並填妥電子健康申報表。如果符合所有指定條件，他們會獲發「來港易」綠色二維碼，獲准豁免14天強制檢疫進入香港。

「來港易」入境人士到達香港第3天、第5天、第9天、第12天、第16天及第19天，需要到社區檢測中心或認可的機構接受強制核酸檢測，其中第19天必須在社區檢測中心進行。

另據媒體報導，截至昨早9時，被列作「不適用風險地區名單」的地區，包括廣東省廣州巿建設街道、海珠區南華西街道、雲南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市、福建省莆田市、泉州市泉港區界山鎮、廈門市思明區、同安區及江蘇省揚州市。