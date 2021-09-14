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香港囚權民間組織「石牆花」宣布解散 即日停止服務

記者林汪靜／即時報導
關注囚權的民間組織「石牆花」14日宣布解散。（取材自石牆花臉書）
關注囚權的民間組織「石牆花」14日宣布解散。（取材自石牆花臉書）

關注囚權的民間組織「石牆花」14日宣布解散，13日已停止發售「探監物資券」，將不再收取任何有關物資券的收入，而剩下探監物資將盡快分派給所需家屬，此外，將不再向任何人提供服務，荔枝角辦事處即日起停止服務，不再對外開放，而社交平台上的帳號也會停止更新。

香港「星島日報」報導，經營了9個月的「石牆花」在臉書粉專上指出，公司戶口的餘下財務安排，從長計議。「石牆花」作為一間領有「貿易及輔導服務」商業牌照的有限公司，將會依據法律程序向公司註冊處申請撤銷註冊及解散，也會按照勞工法例向現有員工遣散，現階段要專心完成結束工作，並不會接受媒體採訪，

創辦人邵家臻表示，全體同事於12日晚間決定解散，也有參考近日時事、港府及各方的反應，他說，目前需要整理自己、安排遣散及處理各樣物資，「花開花落有時盡，相逢相聚本無意」。

邵家臻指出，「石牆花」過往協助逾百名在囚人士，會陸續通知他們的家屬到辦事處取走物資。不過，由於辦事處要先作內部整理，家屬本周不用前來。

香港保安局局局長鄧炳強日前不點名指責有組織在獄中散播危害國家安全的種子，指有還押人士與監獄外人士企圖建立勢力、通風報信，包括利用議員等身分進行探訪以傳達訊息。

鄧炳強說，還有人企圖在監獄內延續抗爭，有組織寄信給在囚人士，呼籲他們繼續抗爭。鄧炳強批評，相關舉動影響在囚人士的更生機會，會在獄中散播危害國家安全的種子，也有人企圖在監獄內製造特權，透過巧克力等物品在獄中招攬追隨者，讓他們更憎恨港府，甚至有人裡應外合，將在囚人士的聲音向外傳播。

監獄 香港 勞工

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