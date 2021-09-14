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港官轟製造監獄特權 囚權組織「石牆花」將解散

香港新聞組／香港14日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港保安局局長鄧炳強日前批評有組織協助在囚人士建立特權和影響力，散播危害國安種子，又質疑有在囚人士聯同外面人士「裡應外合」，「壟斷」探訪物資，矛頭直指由前社福界立法會議員邵家臻成立的關注囚權組織「石牆花」。

香港01報導，消息指，「石牆花」疑因政治壓力，今日宣布停止運作，「石牆花」搜集物資、書信支援等服務將逐步暫停，完成遣散程序後如有餘款，料將捐贈予理念相近團體。

去年成立的「石牆花」，由曾因佔中案被囚8個月的前立法會議員邵家臻發起，為在囚人士提供支援及爭取獄政改革。邵家臻當時指，希望以企業模式爭取權益，命名「石牆花」寓意囚權工作能夠遍地開花。

保安局局長鄧炳強上周表示，發現有正在還柙人士聯同外面的人，企圖在監獄內「建立勢力，從而危害國家安全」，批評有人在監房「製造特權」，包括「壟斷」探訪物品供應，「一方面斂財、另一方面亦都變為特權」。懲教署署長胡英明近日接受傳媒時，點名批評涉及初選案、正在還押的前香港眾志袁嘉蔚，在獄中涉收藏多於數量上限的違禁品，如食物、唇膏及髮夾等，認為問題不可小看，發展下去可變成招攬他人、形成勢力，「以前黑社會都是這樣去收人」。

據了解，「石牆花」今日宣布解散，會以書信形式通知與組織有聯繫的在囚人士，並停止售賣物資；組織有關書信及物資的支援工作，則暫時延續至9月底。「石牆花」將於10月處理結束個案、員工遣散、清場等工作。至於組織餘款，「石牆花」將交由董事決定使用方式，料捐予理念相近的團體。

根據「石牆花」網站，組織由兩位全職社工、一位全職同事及兩位半職同事組成，團隊分別負責跟進在囚人士的個案，以及負責「筆友計畫」。

香港 工作 監獄

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