我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

「垃圾選舉」澳門立會選舉空白廢票增2倍

香港新聞組／香港14日電
澳門立法會12日選出新一屆議員，但有3141張空白票，較上屆大增逾2000張，數量是回歸以來最多，另有2082張廢票。圖為工作人員12日在塔石體育館投票站清點選票。（中新社）
澳門立法會12日選出新一屆議員，但有3141張空白票，較上屆大增逾2000張，數量是回歸以來最多，另有2082張廢票。圖為工作人員12日在塔石體育館投票站清點選票。（中新社）

在民主派被「DQ」（取消參選資格）之下，澳門立法會12日選出新一屆議員，但投票率只有42.38%，其中有3141張空白票（港澳稱「白票」），較上屆大增逾2000張，數量是回歸以來最多，另有2082張廢票，白票、廢票合共占3.8%。

綜合BBC、美國之音、明報報導，電視畫面顯示，澳門總核算委員會昨日核票，在大屏幕上展示的廢票，部分被塗鴉並寫上英文粗口、「垃圾選舉」、「DQ」、「謝主隆恩」等字句。

被學者形容為「中間派」的澳門當選人林宇滔13日在港台節目表示，這次選舉氣氛低迷，相信與疫情和DQ事件有關。林宇滔強調，當選後將在立法會擔當少數制衡派的角色，監督政府工作。

澳門立法會選舉結果13日揭曉。（中新社）
澳門立法會選舉結果13日揭曉。（中新社）

澳門立法會共有33個議席，直選占14席，半數成功連任。澳門民聯協進會施家倫得票最高，該會共取得3席；被視為泛民主派的資深議員高天賜所屬的新希望獲得兩席，高成功連任。

澳門選舉或成香港民主黨考慮因素

另外，香港19日即將舉行選舉委員會選舉，有選委近日多次談及民主黨參選今年12月舉行的香港立法會選舉的問題，認為如果民主黨不參選可能違反國安法。民主黨主席羅健熙13日接受NOW新聞台訪問重申，民主黨將於9月26日舉行會員大會，投票決定12月的立法會選舉參選意向，他認為澳門立法會選舉，民主派候選人無法參選，或香港一些非常溫和、務實的公民社會團體，例如教協，都被迫要解散，這些因素對民主黨成員做決定時會都有影響。

澳門 民主黨 香港

上一則

北京環球影城20日開園 首日標準票1分鐘搶光

下一則

何俊仁獄中退出香港支聯會等3組織 辭所有職務

延伸閱讀

紐森「穩了」加州州長罷免投票 民主黨保位有信心

紐森「穩了」加州州長罷免投票 民主黨保位有信心
眾院民主黨預算案 大富豪課重稅 紐約61.2%、加州59.7%

眾院民主黨預算案 大富豪課重稅 紐約61.2%、加州59.7%
川普：我當總統時 民主黨貶抑疫苗 現卻埋怨有人不接種

川普：我當總統時 民主黨貶抑疫苗 現卻埋怨有人不接種
加州民主黨基層：罷免州長是警告 黨須做得更好

加州民主黨基層：罷免州長是警告 黨須做得更好

熱門新聞

圖為2013年中國國家主席習近平在北京人民大會堂內與時任美國副總統拜登（左）握手。（路透）

拜習通話 習近平：搞好必答題 柳暗花明又一村

2021-09-10 00:43
神學士拿下阿富汗政權後，該國大量民眾出逃，圖為在巴基斯坦與阿富汗邊境口岸多爾哈姆，等待過境的民眾。(新華社)

西方改造無效? 中國面臨「3失敗國」邊患

2021-09-11 02:20
中國開始盯上外國品牌並公開批評，加拿大鵝（Canada Goose）遭監管機構罰款。（Getty Images）

中罰款「加拿大鵝」 最保暖被轟詐欺 共富口號下祭品？

2021-09-09 21:07
網傳「女模特穿泳裝送香菸」現場。（視頻截圖）

成都釣魚場找「釣模」攢人氣 穿泳裝發菸

2021-09-12 10:00
中國地產開發商SOHO中國，原本計畫被美國黑石集團（Blackstone）收購，這筆交易額高達30億美元，但上月遭中國監管當局依反壟斷法立案審查後，10日宣布終止交易。圖為SOHO中國旗下，位於北京的「麗澤SOHO 」。（中新社）

黑石集團終止收購SOHO中國 30億美元飛了

2021-09-10 10:40
田納西大學前副教授胡安明。（布朗特縣警長辦公室提供）

美「中國行動計畫」吃敗仗 華人教授胡安明獲判無罪

2021-09-10 21:02

超人氣

更多 >
川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫
世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…
加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選
快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議
美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況