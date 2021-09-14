「垃圾選舉」澳門立會選舉空白廢票增2倍

澳門立法會12日選出新一屆議員，但有3141張空白票，較上屆大增逾2000張，數量是回歸以來最多，另有2082張廢票。圖為工作人員12日在塔石體育館投票站清點選票。（中新社）

在民主派被「DQ」（取消參選資格）之下，澳門 立法會12日選出新一屆議員，但投票率只有42.38%，其中有3141張空白票（港澳稱「白票」），較上屆大增逾2000張，數量是回歸以來最多，另有2082張廢票，白票、廢票合共占3.8%。

綜合BBC、美國之音、明報報導，電視畫面顯示，澳門總核算委員會昨日核票，在大屏幕上展示的廢票，部分被塗鴉並寫上英文粗口、「垃圾選舉」、「DQ」、「謝主隆恩」等字句。

被學者形容為「中間派」的澳門當選人林宇滔13日在港台節目表示，這次選舉氣氛低迷，相信與疫情和DQ事件有關。林宇滔強調，當選後將在立法會擔當少數制衡派的角色，監督政府工作。

澳門立法會選舉結果13日揭曉。（中新社）

澳門立法會共有33個議席，直選占14席，半數成功連任。澳門民聯協進會施家倫得票最高，該會共取得3席；被視為泛民主派的資深議員高天賜所屬的新希望獲得兩席，高成功連任。

澳門選舉或成香港民主黨 考慮因素

另外，香港19日即將舉行選舉委員會選舉，有選委近日多次談及民主黨參選今年12月舉行的香港立法會選舉的問題，認為如果民主黨不參選可能違反國安法。民主黨主席羅健熙13日接受NOW新聞台訪問重申，民主黨將於9月26日舉行會員大會，投票決定12月的立法會選舉參選意向，他認為澳門立法會選舉，民主派候選人無法參選，或香港一些非常溫和、務實的公民社會團體，例如教協，都被迫要解散，這些因素對民主黨成員做決定時會都有影響。