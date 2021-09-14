疫下難赴香港 跨境生14%退學 24%在內地學校「借讀」

疫下跨境學童到香港上課遙遙無期，調查顯示，有14%跨境學童家長為子女放棄香港學籍，圖為深港跨境學童從深圳灣口岸過關前往香港上學。（中新社資料照片）

疫下跨境學童回港上課遙遙無期，掀起移民之外的另一波退學潮。一項調查顯示，有14%跨境學童家長為子女放棄香港 學籍，另有24%選擇保留在港學籍，但在內地學校「借讀」。有香港校長估計，若疫情 持續，下學年開始前的明年5至7月將會出現更大規模的跨境學童退學潮。

明報報導，據統計，香港上學年有約2.7萬名跨境生。記者在新學年開學後的首個星期，透過跨境學童家長協助，利用騰訊投票功能向3個微信 群組共1200名跨境學童家長進行統計，成功收回509名家長回覆，結果顯示，有73名家長表示已為子女退學，放棄原在香港學校的學籍，回內地入學，占回覆總數逾14%。

據報導，有24%、即122名家長表示已為子女向學校申請保留學籍，並安排子女暫時「借讀」內地學校；不過，選擇讓子女繼續原校網上授課的家長仍占最多數，約有43%；不少家長都表示，雖然讓子女繼續上網課，但不排除如疫情持續通關無望，會考慮向學校申請退學。

報導稱，李女士是其中一名選擇替孩子退學的家長，其11歲女兒新學年原應在大埔區聖公會阮鄭夢芹銀禧小學升讀小六，但她在4月已為女兒退學，報讀深圳城市綠洲國際學校，並按國際學校招生年齡升讀中一。李女士解釋，退學最大因素是有感於網課嚴重耽誤女兒學習，例如網課經常斷線，而且女兒亦因此患上近視。她認為內地課程和教育已不遜於香港，「即使日後（口岸）開通也不會再回港學習」。

報導說，家長Lily亦在7月為原讀上水區李志達紀念學校的9歲女兒退學，入讀深圳香港培僑書院龍華信義學校。她稱稱，女兒轉讀的學校提供香港DSE課程，北區很多學校的跨境生回流後入讀此校，其女兒幼稚園和小學時的跨境同學便有最少8人轉讀此校。

身兼新界校長會副主席的鳳溪第一小學校長朱偉林稱，疫情是目前跨境學童退學的最主要原因。他表示現要觀察的是聖誕節後家長的取態，若仍然通關無期，料明年5至7月會出現更大規模的退學潮。