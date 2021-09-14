港府：DQ「不利國安」慈善團體 撤銷稅務優惠

香港當局修訂慈善團體定義，今後若有團體支持、推廣或從事不利於國家安全的活動，將不被視為慈善團體，不再享有稅務優惠。圖為被指籌集資金資助涉嫌違法者的「612基金」。（Getty Images）

為配合國家法的實施，香港 當局修訂慈善團體的定義，今後若有團體支持、推廣或從事不利於國家安全的活動，將不被視為慈善團體，不再享有稅務優惠。但當局沒具體定義何謂「不利國安」，而毋須國安法定罪也可被撤資格（DQ）。有社福工會憂「不利國安」定義模糊，「任政府演繹」。

財經事務及庫務局局長許正宇昨天在局方財庫論網誌發文，透露因應香港國安法的實施，稅務局已修訂「屬公共性質的慈善機構及信託團體的稅務指南」，作出以上規範。他說，有關修訂即時生效。

在新指南下，慈善團體成立的宗旨是為了慈善及公眾利益，這些宗旨為法理上所承認；慈善宗旨包括救助貧困、促進教育 、推廣宗教，以及可令社會得益但非屬以上任何一類的其他慈善宗旨。

前年「反送中 」運動爆發後，泛民主派人士成立了一些基金組織並向支持者籌款，比如「612」基金，所獲款項用作支援「反送中」被捕示威者，但612基金非免稅慈善團體。

明報報導，截至今年6月30日，香港共有9526個慈善機構或信託，按《稅務條例》第88條獲豁免繳稅。稅務局每3年覆查，確保團體仍以慈善性質營運，近兩年均各有逾200個團體因清盤、失聯、解散等原因被撤銷免稅資格（共512個）。有會計師說，近年團體申請免稅較困難，料加入國安法相關規限後，審批將更嚴謹。

據報導，許正宇沒回應有否團體正被調查，稱跟指引做事，又稱將國安法內容體現於指引是「應有之義」。

近期被親建制媒體指控涉違國安法的職工盟，轄下兩間公司屬免稅慈善團體，職工盟主席黃迺元強調兩公司從事勞工再培訓等工作，沒違國安法，相信修訂非針對職工盟，但期望政府提供更清晰指引，令團體知道做事會否越界。

社總外務副會長張志偉表示，不少社福機構自反修例運動後已謹慎行事或自我審查，料修訂對機構影響不大。但他擔憂「不利國安」條文定義模糊，「任由政府演繹」，例如機構收外國捐款或與外國機構合作，會否被視為不利國安，又形容修訂是給政府漂亮藉口「依法辦事」。