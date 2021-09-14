我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

港府：DQ「不利國安」慈善團體 撤銷稅務優惠

香港新聞組／香港14日電
香港當局修訂慈善團體定義，今後若有團體支持、推廣或從事不利於國家安全的活動，將不被視為慈善團體，不再享有稅務優惠。圖為被指籌集資金資助涉嫌違法者的「612基金」。（Getty Images）
香港當局修訂慈善團體定義，今後若有團體支持、推廣或從事不利於國家安全的活動，將不被視為慈善團體，不再享有稅務優惠。圖為被指籌集資金資助涉嫌違法者的「612基金」。（Getty Images）

為配合國家法的實施，香港當局修訂慈善團體的定義，今後若有團體支持、推廣或從事不利於國家安全的活動，將不被視為慈善團體，不再享有稅務優惠。但當局沒具體定義何謂「不利國安」，而毋須國安法定罪也可被撤資格（DQ）。有社福工會憂「不利國安」定義模糊，「任政府演繹」。

財經事務及庫務局局長許正宇昨天在局方財庫論網誌發文，透露因應香港國安法的實施，稅務局已修訂「屬公共性質的慈善機構及信託團體的稅務指南」，作出以上規範。他說，有關修訂即時生效。

在新指南下，慈善團體成立的宗旨是為了慈善及公眾利益，這些宗旨為法理上所承認；慈善宗旨包括救助貧困、促進教育、推廣宗教，以及可令社會得益但非屬以上任何一類的其他慈善宗旨。

前年「反送中」運動爆發後，泛民主派人士成立了一些基金組織並向支持者籌款，比如「612」基金，所獲款項用作支援「反送中」被捕示威者，但612基金非免稅慈善團體。

明報報導，截至今年6月30日，香港共有9526個慈善機構或信託，按《稅務條例》第88條獲豁免繳稅。稅務局每3年覆查，確保團體仍以慈善性質營運，近兩年均各有逾200個團體因清盤、失聯、解散等原因被撤銷免稅資格（共512個）。有會計師說，近年團體申請免稅較困難，料加入國安法相關規限後，審批將更嚴謹。

據報導，許正宇沒回應有否團體正被調查，稱跟指引做事，又稱將國安法內容體現於指引是「應有之義」。

近期被親建制媒體指控涉違國安法的職工盟，轄下兩間公司屬免稅慈善團體，職工盟主席黃迺元強調兩公司從事勞工再培訓等工作，沒違國安法，相信修訂非針對職工盟，但期望政府提供更清晰指引，令團體知道做事會否越界。

社總外務副會長張志偉表示，不少社福機構自反修例運動後已謹慎行事或自我審查，料修訂對機構影響不大。但他擔憂「不利國安」條文定義模糊，「任由政府演繹」，例如機構收外國捐款或與外國機構合作，會否被視為不利國安，又形容修訂是給政府漂亮藉口「依法辦事」。

香港 反送中 教育

上一則

王毅訪新加坡 星外長歡迎中國加入CPTPP意願

下一則

美企研究：親中網軍擴大至多種語言 試圖煽動美國示威

延伸閱讀

範圍再擴大 香港特首：下階段要求其他公職人員宣誓

範圍再擴大 香港特首：下階段要求其他公職人員宣誓
國安法生效半年內 港府43次索用戶資料 Google提供3次

國安法生效半年內 港府43次索用戶資料 Google提供3次
港府擬採取行動 解散支聯會、資產充公

港府擬採取行動 解散支聯會、資產充公
港府起訴支聯會多名幹部 「煽動顛覆國家」

港府起訴支聯會多名幹部 「煽動顛覆國家」

熱門新聞

圖為2013年中國國家主席習近平在北京人民大會堂內與時任美國副總統拜登（左）握手。（路透）

拜習通話 習近平：搞好必答題 柳暗花明又一村

2021-09-10 00:43
神學士拿下阿富汗政權後，該國大量民眾出逃，圖為在巴基斯坦與阿富汗邊境口岸多爾哈姆，等待過境的民眾。(新華社)

西方改造無效? 中國面臨「3失敗國」邊患

2021-09-11 02:20
中國開始盯上外國品牌並公開批評，加拿大鵝（Canada Goose）遭監管機構罰款。（Getty Images）

中罰款「加拿大鵝」 最保暖被轟詐欺 共富口號下祭品？

2021-09-09 21:07
網傳「女模特穿泳裝送香菸」現場。（視頻截圖）

成都釣魚場找「釣模」攢人氣 穿泳裝發菸

2021-09-12 10:00
中國地產開發商SOHO中國，原本計畫被美國黑石集團（Blackstone）收購，這筆交易額高達30億美元，但上月遭中國監管當局依反壟斷法立案審查後，10日宣布終止交易。圖為SOHO中國旗下，位於北京的「麗澤SOHO 」。（中新社）

黑石集團終止收購SOHO中國 30億美元飛了

2021-09-10 10:40
田納西大學前副教授胡安明。（布朗特縣警長辦公室提供）

美「中國行動計畫」吃敗仗 華人教授胡安明獲判無罪

2021-09-10 21:02

超人氣

更多 >
川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫
世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…
加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選
快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議
美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況