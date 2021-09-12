國安法生效半年內 港府43次索用戶資料 Google提供3次

美國網路巨擘Google公司去年7月到12月間，三度配合港府要求，交出用戶資料。（路透）

香港 國安法去年七一前夕生效，引發資訊安全疑慮，憂慮個人私隱隨時被網路監控。《Hong Kong Free Press》（下稱HKFP）11日報導，美國 科技巨企Google 在國安法生效半年內，即去年7至12月期間，三度應港府要求交出用戶資料。立場新聞報導，Google表示，一宗涉及有人命威脅的緊急請求，另外兩宗涉及人口販賣，這兩宗與國家安全無關。

報導指出，港府在去年下半年，共向Google發出43次索取用戶資料的要求，涉及47個用戶帳號。其中三次，Google有提供一些數據予政府。報導引述Google指，其中兩次港府表示個案涉及人口販賣，並獲裁判法院頒發搜查令；另一次屬緊急披露申請，聲稱涉及「可信的生命威脅」，但報導無透露具體細節，其餘申請遭Google拒絕。

Google回應HKFP時表示，公司提交的數據不包括用戶的內容數據，但可提供其他「元數據」（metadata），即用戶姓名、關聯電郵地址、電話號碼、帳單資訊及「電郵標頭」等。而電郵標頭藏有的訊息包括電郵收發者姓名、電郵地址，發出時間等，意味當局或查到用戶與誰往來。

HKFP指出，今次Google應政府要求交出資料，反映Google在一定程度上回復舊有政策，因為Google去年8月、即國安法生效一個月後，曾宣布停止直接回應港府索取數據的要求，日後如港府要索取資料，Google會把申請轉介至其母公司根據地美國的司法部，以審核是否符相關法規如Mutual Legal Assistance Treaty（MLAT）。Google指，該三次獲公司交出的資料並沒有經MLAT處理，而緊急披露申請不必循MLAT審核。

香港資訊科技商會私隱及網路安全副主席范健文指，對Google有關行徑感意外，因為其舉動與去年的公開聲明不一，並欠缺解釋。

不過，翻查Google「透明度報告」，去年下半年港府向Google索取用戶資料數字，較上半年的135次下跌約68%；Google應要求交出資料百分比，亦由上半年的81%大減74個百分點至下半年的7%，創2010年有紀錄以來新低，更首次跌至個位數字。但觀乎整體數字，由2010年下半年起至2018年下半年，Google應港府要求交出百分比介乎3成至近6成，至2019年1月至2020年6月卻高達72%至81%，意味著由反修例運動爆發至國安法生效前，Google頻密應港府要求交出用戶資料。