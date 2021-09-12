香港懲教署長：袁嘉蔚獄中受歡迎 須防如恐怖組織募兵

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

英文媒體南華早報11日刊登懲教署署長胡英明的專訪，指有干犯國安罪的在囚人士與外部建立聯繫，在獄中煽動叛亂，並散播對中央及港府的仇恨，在囚人士很可能最終會危害國家安全。他特別提到因涉嫌違反國安法還押的前區議員袁嘉蔚在獄中受到囚友英雄式歡迎，強調須防止一些囚犯如外國恐怖組織般在獄中招募成員。獄方全天候監視一些囚犯，如針對三合會頭目一樣。

香港01報導，因國安法指控被關押羅湖懲教所候審的前南區區議員袁家蔚，2日與其他五人因藏有髮夾、文具等違禁物品一起受紀律處分。引發18位在囚者集體抗議，最終懲教處要出動「黑豹部隊」處理，胡英明更親自到場指揮。

胡稱事件證明袁家蔚在獄中得到強烈支持，而她並非第一次引發事端。月前袁嘉蔚就六四 集會案在另一懲教機構關押刑滿後，被帶返羅湖看守所時，有五名囚犯跟她擁抱，並在牢房裡舉紙牌歡迎。

胡英明稱這超出單純友誼的表達，而是表明其他囚犯「潛意識地」追隨她。「這是史無前例的。就像恐怖組織招募追隨者一樣。他們幫你在監獄 裡耍手段，並在你獲釋後追蹤你，」他說，「和黑社會一樣，一開始不宣傳意識形態。招人、照顧他們、逐漸教曉這些追隨者黑社會如何運作，開始傳播意識形態。潛移默化的。」

袁嘉蔚日前完成2020年「六四」非法集結案的刑期，目前因泛民初選案，被控「串謀顛覆國家政權」，而仍在還押。袁嘉蔚的臉書7月時也稱，她因在獄中和獄友擁抱，而被單獨隔離囚禁10日。

胡英明指責這些探訪者鼓勵囚犯在監獄中繼續奮戰，有些人告訴囚犯出獄後不用擔心工作 ，可在「黃色經濟圈」找到工作，甚至任區議員助理，月薪高達3萬港元（約3857美元）；他們還承諾幫囚犯提出投訴，並讓媒體關注他們在獄中生活條件。