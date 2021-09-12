港大畢業生就業率4年最低 均薪3600美元較前年升3%

香港大學學生發展及資源中心公布2020年畢業生就業數據，已獲聘者占75.1%，為過去4年最低。（中新社資料照片）

香港 大學學生發展及資源中心公布2020年畢業生就業 數據，訪問3219名全日制本科畢業生中，已獲聘者占75.1%，為過去4年最低；選擇繼續進修的逾兩成，則為過去4年最高；去年畢業生平均月薪近2.8萬元（港幣，下同，約3600美元），較前年升近3%。

港大最新數據顯示，只有不到50%學生於6月畢業前獲聘，反映新冠疫情 下畢業的大學生求職更困難。其中受疫情直接影響的旅遊及款待業薪酬升幅逾一成，回復至2018年相若水平，月薪逾1.9萬元。

明報報導，港大調查顯示，75.1%受訪的2020年全日制本科畢業生已獲聘，較前年下跌4.4個百分點，而2017及2018年的就業率分別近八成。21.3%受訪畢業生選擇進修，較2017至19年各約17%明顯上升。翻查資料，科大和理大早前公布2020年畢業生就業數據，科大畢業生獲聘全職工作比例為68.1%，理大畢業生獲聘全職工作及自僱比率為74.1%。

據報導，港大調查又顯示，畢業生需較長時間獲聘，在去年6月前獲聘的畢業生只有46.9%，較前年的56.5%大減；從事工商業的畢業生仍為大多數，占受訪者約五成，其次是社區、社會及個人服務，占21.3%。

報導稱，薪酬方面，港大畢業生平均月薪於2017至20年持續上升，去年接近2.8萬元，按年升2.9%，惟升幅不及往年。按行業分類，社區、社會及個人服務平均月薪逾3.8萬元，按年升8.8%，投身工商業的平均月薪約2.2萬元，按年升2.6%。

另據香港01報導，港府統計處日前公布最新2021年《綜合住戶統計調查按季統計報告》，港人每月就業收入中位數是1萬9600元，按早前港府公布的資料，整合了25年以來大學生畢業月薪的變化，以及由求職網站統計出來 行業起薪點最高Top 10 ， 發現原來現在大學生畢業人工，比25年前還要低。