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白田邨大火 濃煙漆黑摸牆走 900人「地獄」逃生

香港新聞組╱香港11日電
香港石硤尾白田邨13座10日凌晨2時許發生火警，一名男子疑逃生時墮樓送院不治；另有11人受傷，其中起火單位一名泰裔女子昏迷。現場消息指，起火原因有可疑，警方拘捕一男一女，火警在凌晨3時許救熄。圖為警方在白田邨13座調查。（中通社）
香港石硤尾白田邨13座10日凌晨2時許發生火警，一名男子疑逃生時墮樓送院不治；另有11人受傷，其中起火單位一名泰裔女子昏迷。現場消息指，起火原因有可疑，警方拘捕一男一女，火警在凌晨3時許救熄。圖為警方在白田邨13座調查。（中通社）

石硤尾白田邨13座12樓一單位昨天凌晨發生火警，釀成1死11傷，900多名居民倉皇疏散落樓，這段逃生過程如同地獄折返人間，有居民形容：「死過翻生」，亦有人指當時情勢危急，走廊充斥又厚又黑的濃煙，要摸著牆壁逃出火海。

香港01報導，居民胡先生表示，當時火警好混亂，好緊張，走廊瀰漫大量濃煙，漆黑一片，他摸著牆壁而行，一步一驚心，慶幸最終逃出：「好驚險，成幢樓聽到好多人嗌救命。」另一居民王小姐憶述生死一刻仍猶有餘悸，指見到濃煙攻入屋，慌忙穿著拖鞋逃走，「我住喺火警同一層，好近火場，隔五個單位左右。」

居住同層的吳太以「死過翻生」形容當時驚險情景，指當時一家人仍在夢鄉，鄰居陳先生大叫：「火燭！」據報導，她以為發夢，丈夫打開門即見濃煙湧入，她慌亂在窗邊呼救，家姑年紀老邁，吸入濃煙不適，幸消防及時破鄉門入屋，將一家人帶離險境，她事後形容：「好恐怖，當時以為一家四口無咗。」

報導指出，居民陳先生表示，火警時正在熟睡，被濃煙嗆醒，方知大難臨頭，由於逃生無門，「走返轉頭呀，走唔出去。」他危在旦夕之際，幸最終由消防員及時救出。此外，民政事務局局長徐英偉亦到場了解情況，當局會開放社區會堂，亦會提供物資及食物協助受影響住戶。

報導稱，起火單位的48歲泰裔女戶主Montha，與姓鄭丈夫育有三子女，Montha赴港多年，還改了漢名「阿玲」，有街坊透露，兩夫妻因性格不合，鄭帶同一對子女搬走，剩下長子與阿玲同住。阿玲譜姊弟戀，與小9歲的男子同居。

然而，阿玲脾氣火爆，經常家嘈屋閉。報導說，鄰居伍先生直言：「聽到好多次爭執，掟晒啲衣服鞋襪出走廊」，另一街坊胡先生表示，見到阿玲當街怒罵男朋友，消息指當時曾驚動警方。後來阿玲與男友回家後又再度發生口角，其後即發生大火。

亦有街坊透露，阿玲生活潦倒，性格古怪，昨晚8時許，她在邨內一間便利店取走一樽水，向職員表示:「借住啲水用先」，職員連忙表示：「唔得，唔得」，他表示阿玲為人頗為麻煩，經常與男友在邨內出入，其男友一般站在她後面，對她頗為畏懼。據悉，兩人有不良習慣。

深水埗警區助理指揮官（刑事）警司呂智豪表示，今晨9時許，警方在石硤尾邨22座男方單位拘捕涉案男女，初步相信他們早前因感情問題爭執，有人在單位縱火，然後雙雙離去。

香港 縱火

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