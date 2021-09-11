白田這把大火 燒出香港公屋故事

香港 九龍深水埗區的石硤尾，有個公共屋邨叫白田邨，10日凌晨突發大火，造成1死12傷慘劇。在香港這個人煙稠密的地方，分分鐘能聽到消防車鳴笛。香港公共屋邨類似台灣 國民住宅，屬於高密度地方，一有火警，就成大新聞，燒死人更是大件事。

白田邨這場大火，不算是普通火警，因為燒死了人，也有人因火警要被捕。起火處的屋主一名40歲泰籍女子，她與其39歲男友報稱在凌晨發生爭執，住處起火後兩人逃離現場到男子住的石硤尾邨，兩人早上因涉嫌縱火 被警方拘捕。

這場大火釀成1死12傷，據說死者是起火單位對面住戶34歲男子，他疑因想逃離攀窗失足墜樓。12名傷者中有多人重傷，其中一名62歲女子吸入濃煙危殆。

這場既平凡又不普通的公屋大火，有說像極了寓言。首先就是起火的地方，說大點是石硤尾地區，國共內戰，大批難民逃港，在山邊搭棚而居形成大片木屋區。1953年12月25日晚，石硤尾木屋區發生了史無前例的大火，造成3死51傷，5萬8000人無家可歸。

石硤尾大火後迫使香港政府興建公屋，石硤尾邨是全香港首個由政府興建的公共屋邨，也是九龍西及深水埗區目前唯一提供過萬單位的公共屋邨，其人之多，既密又雜，在香港都算特別。

位於石硤尾的舊白田邨，1969年建成入伙又於1990年起分期局部重建，重建後的樓宇於1993年起分期入伙，整個白田邨重建計畫歷時將長達逾30年，重建後的樓宇最後完成入伙要到2026年。

在香港，一提起石硤尾就令人想起大型公共屋邨，亦令人想起歷史上的石硤尾大火。所以這回白田邨大火，香港人就會說石硤尾又起大火又燒死人。

白田大火令人回顧起香港故事，還令人感慨的是，香港的消防隊是世界級的。今次白田火警火勢猛烈，濃煙密布，據說還迅猛擴散，消防處助理消防區長余偉明說，大火很快被救滅，消防人員在大廈內救出50人，火警中約900人疏散。香港這種人口高密度地方，沒有像樣的消防隊，不可想像。