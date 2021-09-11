傳公司註冊遭港府剔除 支聯會恐「被終結」

繼起訴支聯會及其7名常委後，香港 政府昨日再對支聯會採取行動。香港保安局局長鄧炳強以維護國家安全為由，把支聯會從官方的合法註冊公司名單中剔除，此舉代表著支聯會「被終結」，將成為歷史。

明報報導，被還押的支聯會副主席鄒幸彤透過律師表示，支聯會在數日間全數常委被拘控及還押，公司註冊將可能被剔除，資金被凍結，會址被查封，「對一個組織的趕盡殺絕，莫過於此」。

據報導，支聯會可於24日前提出書面解釋，但最終決定將交由行政長官及行政會議裁決。

據支聯會財務報表，截至去年6月30日止年度，該會持有旺角藝旺商業大廈10字樓物業（即六四 紀念館）、定期存款約220萬港元及銀行存款約333萬港元。警方國安處前晚公布已凍結該會約220萬港元資產。如果支聯會解散，千萬財產將歸破產管理署。

報導指出，最近兩天，當局依國安法搜查支聯會此前營運的「六四」紀念館，又指支聯會為「外國代理人」，要求該會提交相關資料，但遭支聯會拒絕，警方其後逮捕了該會副主席鄒幸彤等人。

此外，律政司昨天又依據國安法指控支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤以及支聯會「煽動顛覆國家政權」，各人今早出庭，案件延至10月28日處理。

律政司同時起訴鄒幸彤、支聯會常委梁錦威、徐漢光、鄧岳君及陳多偉「沒有提供國安處要求的資料」。

報導稱，支聯會全稱香港市民支援愛國民主運動聯合會，1989年北京 爆發「八九民運」後，香港一些民主派人士成立了支聯會，並提出5大目標綱領：釋放民運人士、平反「八九民運」、追究屠城責任、結束一黨專政、建設民主中國。

港區國安法實施後，一些親北京的建制派人士指支聯會「結束一黨專政」的口號可能違反國安法。

據報導，支聯會前常委蔡耀昌說，若鄧炳強的建議獲通過，法律上「等於政府將支聯會解散」，認為政府若作有關舉動，有責任及必要向公眾全面交代，並提出合理法律依據。他形容情况並不尋常，政府要認真考慮對法律、人權及自由的影響。