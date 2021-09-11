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移民潮 林鄭：聽到有人出走後淒涼 勸三思

香港新聞組╱香港11日電
香港掀移民潮，特區行政長官林鄭月娥表示，聽到有人出走後很淒涼，籲市民三思。 （中新社）
香港掀移民潮，特區行政長官林鄭月娥表示，聽到有人出走後很淒涼，籲市民三思。 （中新社）

香港人口外移的情況加劇，法廣報導，根據港府最新數字，香港本年中的臨時人口為739.47萬，跌幅較前一年擴大至1.2%；當中，離港者有8.92萬人，較前一年同期多逾三倍。

香港01報導，保安局表示，就過去五年香港移民數據查詢，綜合包括向香港警務處申請無犯罪紀錄證明書（良民證）作移民目的等資料，香港移民人數從2016年的7600人到2020年首次過萬，申請人移居地首三位是澳洲、加拿大和美國。

至於綜合移民、升學、工作等簽證用途的「無犯罪紀錄證明書」申請總數量則並非直綫上升。在2019年達到高峰33252宗申請，2020下滑至29251宗，今年首8個月申請數字則達到263971宗。

特首林鄭月娥昨出席出席香港都會大學講座時被問及移民潮，她稱以平常心看待，認為市民有其選擇的自由，政府無法限制。據報導，她稱聽說不少港人在海外的生意強差人意，「我又聽到有啲故仔都話去到都好淒涼，又唔習慣，讀書要畀多好多學費」，呼籲正在考慮移民的市民要三思。

林鄭月娥又強調香港仍具備吸引力，海外人才爭相透過優才和「傑出創科學人計畫」申請赴港，對年輕人放棄香港未來的機遇感到可惜。

林鄭表示，《港區國安法》實施後，多國放寬對港人移民的限制，強調自己對此「好平常心」，「因為每個人都有佢自己嘅選舉，喺邊度居住、就業，或者成家立業嘅自由」，又指自己覺得這城是好的便不必擔心，只會感到可惜，因為這批人在多國疫情失控之時，放棄了香港不錯的發展。

香港 移民 林鄭月娥

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