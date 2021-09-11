大灣區「理財通」啓動 林鄭：鞏固香港金融地位

粵港澳大灣區「跨境理財通」10日舉行線上啓動儀式，行政長官林鄭月娥（中）、澳門特別行政區行政長官賀一誠、廣東省省長馬興瑞、中國人民銀行副行長潘功勝、國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權為儀式的主禮嘉賓。圖為行政長官林鄭月娥在政府總部舉行的粵港澳大灣區「跨境理財通」啓動儀式並致辭。 （中通社）

粵港澳大灣區 「跨境理財通」線上啓動儀式10日舉行，標誌著計畫的正式啓動，讓包括香港 、澳門和廣東省內九市居民可跨境投資 粵港澳大灣區內銀行銷售的理財產品。

香港01報導，行政長官林鄭月娥、澳門特別行政區行政長官賀一誠、廣東省省長馬興瑞、中國人民銀行副行長潘功勝、國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權為儀式的主禮嘉賓。行政長官林鄭月娥表示，「跨境理財通」是大灣區金融發展的一項里程碑，是深化並擴大內地與香港金融市場互聯互通的重要舉措，凸顯香港在「一國兩制」下金融體系的獨特優勢，有助高質量建設粵港澳大灣區，促進國家金融發展和市場對外開放。

據報導，林鄭表示，政府衷心感謝中央支持，以及相關監管機構的準備工作，得以落實這項業界期待已久的計畫，進一步鞏固香港作為國家的國際金融中心的地位。「跨境理財通」是首個專為個人投資者而設的互聯互通機制，有利於促進大灣區居民個人跨境投資便利化，因此也是一個重要的民生項目。

報導指出，財政司司長陳茂波說「跨境理財通」將為大灣區內居民拓寬跨境投資的渠道，增加資產配置的選項，並為金融和相關專業界別開展更廣闊的市場和帶來龐大商機。這舉措將吸引更多國際金融機構立足香港，以拓展內地業務，並進一步強化香港作為資金進出內地重要橋樑的角色，以及全球離岸人民幣業務樞紐和國際資產管理中心的地位。