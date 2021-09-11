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大灣區「理財通」啓動 林鄭：鞏固香港金融地位

香港新聞組╱香港11日電
粵港澳大灣區「跨境理財通」10日舉行線上啓動儀式，行政長官林鄭月娥（中）、澳門特別行政區行政長官賀一誠、廣東省省長馬興瑞、中國人民銀行副行長潘功勝、國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權為儀式的主禮嘉賓。圖為行政長官林鄭月娥在政府總部舉行的粵港澳大灣區「跨境理財通」啓動儀式並致辭。 （中通社）
粵港澳大灣區「跨境理財通」10日舉行線上啓動儀式，行政長官林鄭月娥（中）、澳門特別行政區行政長官賀一誠、廣東省省長馬興瑞、中國人民銀行副行長潘功勝、國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權為儀式的主禮嘉賓。圖為行政長官林鄭月娥在政府總部舉行的粵港澳大灣區「跨境理財通」啓動儀式並致辭。 （中通社）

粵港澳大灣區「跨境理財通」線上啓動儀式10日舉行，標誌著計畫的正式啓動，讓包括香港、澳門和廣東省內九市居民可跨境投資粵港澳大灣區內銀行銷售的理財產品。

香港01報導，行政長官林鄭月娥、澳門特別行政區行政長官賀一誠、廣東省省長馬興瑞、中國人民銀行副行長潘功勝、國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權為儀式的主禮嘉賓。行政長官林鄭月娥表示，「跨境理財通」是大灣區金融發展的一項里程碑，是深化並擴大內地與香港金融市場互聯互通的重要舉措，凸顯香港在「一國兩制」下金融體系的獨特優勢，有助高質量建設粵港澳大灣區，促進國家金融發展和市場對外開放。

據報導，林鄭表示，政府衷心感謝中央支持，以及相關監管機構的準備工作，得以落實這項業界期待已久的計畫，進一步鞏固香港作為國家的國際金融中心的地位。「跨境理財通」是首個專為個人投資者而設的互聯互通機制，有利於促進大灣區居民個人跨境投資便利化，因此也是一個重要的民生項目。

報導指出，財政司司長陳茂波說「跨境理財通」將為大灣區內居民拓寬跨境投資的渠道，增加資產配置的選項，並為金融和相關專業界別開展更廣闊的市場和帶來龐大商機。這舉措將吸引更多國際金融機構立足香港，以拓展內地業務，並進一步強化香港作為資金進出內地重要橋樑的角色，以及全球離岸人民幣業務樞紐和國際資產管理中心的地位。

香港 灣區 投資

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