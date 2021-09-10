港警搜六四館 捕扣支聯會所有高層 沒收「趙紫陽」

香港警方9日搜查支聯會位於旺角的「六四紀念館」，帶走大批資料和展板，包括自由女神及其持有火炬的圖板。(路透)

繼香港 支聯會副主席鄒幸彤及三名常委8日被捕後，香港支聯會常委徐漢光9日也被捕。支聯會被捕人數增至五人。港警國安處還大舉搜查香港支聯會位於旺角的「六四 紀念館」。

支聯會拒絕向港警國安處提交資料，副主席鄒幸彤及三名常委梁錦威、鄧岳君及陳多偉8日被捕，警方指控其涉嫌違反港區國安法第43條實施細則規定的提供資料罪。

在扣查鄒幸彤等四人之後，港警9日早上拘捕另一名支聯會常委徐漢光，亦指其涉嫌違反港區國安法43條實施細則。至此，支聯會常委、主席、副主席，除早前辭職或已坐牢者外全部被捕。

全國港澳研究會副會長劉兆佳此前說，支聯會與蘋果日報案在北京 眼中同屬「重大案件」。

對北京而言，以「結束一黨專政」為綱領的支聯會，衝擊中共執政及國家政權，加上支聯會在國際具政治影響力，形容該案「已提升至國家安全、國際層面」。

正是在這一背景下，除了扣捕所有支聯會高層外，港警國安處9日早上到支聯會位於旺角的「六四紀念館」搜證，帶走數十箱證物，包括書籍及多塊大型展板。

支聯會前常委蔡耀昌昨天下午以個人身分到「六四紀念館」了解情況，發現紀念館被鐵閘鎖上，並貼上聯絡旺角警署的電話號碼，門口上方的閉路電視遭破壞。蔡耀昌說，難以理解警方今次搜查，認為警方需向市民及支聯會解釋其行動是否有足夠法律依據。

同一天，去年支聯會發動的六四集會，多名民主派人士被控煽惑他人參與未經批准集結等罪，其中12人昨天在區域法院認罪，法官聽完各人陳述後，將案件押後至9月15日判刑。

各被告在庭上陳情，民主黨前主席楊森說，和平集會遊行是港人基本權利，維園六四集會是在內地以外，中國唯一可舉行的和平悼念集會，成為衡量香港自由、高度自治的重要指標，若完全被禁，香港一國兩制的前景和高度自治將受嚴重打擊。為堅持港人基本權利，他縱使失去自由亦無悔。

楊森認為，六四集會可能從此被禁，但「自由花無論雨怎麼打，仍是會開花」，港人會繼續尋覓民主和自由的夢。