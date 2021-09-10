首例 深圳跨境在港發離岸人民幣債券

林鄭月娥透露，深圳市府10月將在香港發行離岸人民幣債券，成為首個在香港發債券的內地地方政府。(本報資料照片)

香港 與深圳近期在發展上互動融合，深圳計畫在香港發行離岸人民幣地方政府債券 ，而香港大專院校和專業人士也加快到深圳或大灣區 發展的步伐。

香港特首林鄭月娥透露，深圳市政府10月將在香港發行離岸人民幣債券，成為首個在香港發債券的內地地方政府。深圳市政府發行離岸債券規模為50億人民幣。林鄭稱香港金融事業已進入風生水起的年代。

綜合媒體報導，除了深圳外，廣東省財政廳也計畫在澳門發行人民幣地方政府債券。

大公報引述中國銀行深圳市分行大灣區金融研究院的曾聖均說，這次深圳以地方政府名義在境外發債，將會加快地方債市場與國際接軌，也有助於鞏固香港的全球離岸人民幣業務中心的地位，做大、盤活離岸人民幣市場。

華僑永亨銀行經濟師李若凡也預期，未來會繼續有內地地方政府赴港發債，但會以大灣區城市為主，而深圳作為首個赴港發債的地方政府，更能體現粵港澳大灣區城市的合作。

林鄭月娥昨天也表達了香港與深圳及大灣區融合發展的意願。她說，擴區後的前海與香港僅一灣之隔，今後需要思考香港新界北部的發展，抓緊前海現代服務業樞紐所帶來的機遇。

在與深圳或大灣區的融合發展上，香港各大專院校的步伐也在加快，據報導，香港大學近日與深圳當局簽署合作備忘錄，準備在深圳南山區開設校園。連同港大，香港已有八所大學已在或準備在深圳或大灣區辦學。

此外，約150家來自廣東、香港和澳門的會計事務所前天透過視訊簽署「粵港澳會計師行業發展戰略協議」，目的是為大灣區會計行業搭建合作平台，共謀發展，此舉勢必促使香港會計界進一步融入大灣區。

此前有分析認為，由於香港政局轉趨穩定，是時候把焦點放在促進香港經濟發展上，而前海方案的推出，以及深港兩地在專業、教育及金融上的合作，確令香港一時間聚焦到與深圳和大灣區的融合發展上。