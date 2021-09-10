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港長者第一劑疫苗接種 不到3成

香港新聞組╱香港10日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

新冠疫苗香港開打至今6個半月，昨日接種總劑次突破800萬劑，惟首針接種率仍未達七成，逾70歲長者接種率更不足三成。

香港電台報導，港府數字顯示，429萬港人已打第一劑，371萬人已接種兩劑；70歲以下人口69.93%已接種第一劑疫苗，70歲以上長者首劑接種率為27.17%，其中80歲或以上更僅12.7%。近兩三個星期疫苗接種速度也下跌，如前日只有約1.2萬人打第一針，除非未來22天每天能保持約2萬人接種第一針，否則需到下月才有機會達至七成接種率的階段性目標。

昨日接種後，10人出現副作用送院，情況穩定；其中4人已出院，4人留院觀察，2人未經診症自行離開醫院。

文匯報報導，香港近期接種人數急跌，出現瓶頸現象，公務員事務局局長聶德權昨天表示，政府將推出4招「谷針」(鼓勵注射)，包括推動地區外展接種、到商場及屋邨舉辦疫苗接種活動、主動向院舍長者家屬講解疫苗資訊、以及繼續擴大「即日籌」計畫，以鼓勵市民尤其是長者打針。

另外，因應需求情況，全港21間社區疫苗接種中心將延長營運至今年底，其間的開放時間則縮減；5間由私家醫院營運的中心，則於11月起停運。

聶德權提到，香港訂購的750萬劑復必泰疫苗，有675萬劑已抵港，現已接種500萬劑，有約40萬人需接種第二劑，餘下約200萬劑，可供約100萬港人打兩針。政府會研究日後是否讓私家醫院接種復必泰疫苗。至於科興疫苗則有370萬劑已抵港，現已注射292萬劑，因科興疫苗可儲存1年，故問題不大，未來會繼續為市民接種。

食衛局長陳肇始表示，過去三個月的輸入個案中，未接種疫苗而確診的人數，較已接種者的感染人數高約3倍，可見疫苗能有效預防感染。香港累計115宗打針後仍確診的個案，當中無人出現重症或死亡，反映疫苗效率非常高。

目前18歲以下的青少年只能打復必泰，被問及政府會否下調科興疫苗的接種年齡下限時，陳肇始說：「衞生署一直在聯繫（科興），希望他們盡快提供數據。現在專家們、大家一般都支持這做法，但始終都要看數據、在法例上作批核。」

另外，她指出流感高峰將至，有意接種流感及新冠疫苗的人士，接種兩款疫苗必須相隔14天。

疫苗 香港 流感

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