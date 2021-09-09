港打針人數少2/3 七成目標料落空 林鄭：跌到令人擔心

香港每日接種疫苗人數大跌，月底前恐難到500萬。 (中通社)

香港 新冠疫苗 接種量正從高峰回落，每日接種首針人數由高峰時逾3.8萬人大減約三分之二，昨日更連續4天 下跌，只有1.2萬人打首針。特首林鄭月娥 昨日指接種數字「已經下跌到令人擔心的狀況」。

明報報導，為鼓勵打針的抽獎送樓活動，昨日抽出幸運兒，送出價值逾千萬港元（約128.5萬美元）的觀塘凱匯單位，而第二輪送樓抽獎要求是本月底最少須有500萬人已打第一針，但以現有接種進度推算，至月底可能只有逾450萬人已打針，亦無法達到港府預期的七成接種率。

據報導，現時12歲或以上合資格接種疫苗人口約682萬，至昨日約428萬人已接種第一針，占合資格接種人口63.6%（接種率以首針計，下同）。若月底要達500萬人接種，由今天起的22天，平均每天要有近3.3萬人接種疫苗，但昨只有約1.2萬人打針，以此作每日打針人數推算，至本月30日將累計約454.8萬人已打針，接種率推算只有約66.7%。

報導指，至昨日已接種疫苗的人口中，40至49歲的疫苗接種率最高，79.32%已接種第一針，20至29歲、30至39歲及50至59歲的接種率均已超過七成，接種率最低的為80歲或以上年齡層，只有12.69%已接種第一針。

此外，報導稱，國泰航空昨日解僱部分沒有提交醫療豁免證明而又沒接種新冠疫苗的機組人員。國泰指出，由9月1日起，所有國泰航班都會由已完全接種疫苗的機組人員執勤。航空同業陣線理事池耀崙表示，不少國泰員工曾向他們反映，目前士氣「低到貼地」，陣線認為僱主應該與不適合或拒絕接種疫苗的員工商討調職、在家工作、停薪留職安排，「直接炒人係不近人情嘅做法」。

另據香港01報導，信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團，送出的1080萬元觀塘凱滙一房單位，成為疫苗抽獎全城最矚目獎品。8日12時左右開獎，在多名監獎嘉賓見證下，凱滙單位及另外20份10萬元預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額的幸運兒，由專業電腦系統抽出。終極大獎、凱滙單位得主在12時31分出爐，其身份證號碼Z字頭，相信是位80後幸運兒。