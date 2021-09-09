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響應京共富？ 林鄭：香港難期望無貧富差距

香港新聞組／香港9日電
特首林鄭月娥於立法會質詢環節時，提到香港是「外放型資本主義社會」，難以期望社會完全沒有貧富差距。圖為男子經過中環一面用多國貨幣裝飾的牆。(美聯社資料照片)
特首林鄭月娥於立法會質詢環節時，提到香港是「外放型資本主義社會」，難以期望社會完全沒有貧富差距。圖為男子經過中環一面用多國貨幣裝飾的牆。(美聯社資料照片)

中國國家主席習近平早前將中共第二個百年的工作重心「共同富裕」提上日程，引起全國關注。香港新民黨主席葉劉淑儀昨於立法會問及特首林鄭月娥，未來有何策略令社會、市民都能共同富裕，縮窄貧富差距。林鄭回應稱，香港是「外放型資本主義社會」，難期望無貧富差距，強調這是「相對貧窮」而非「絕對貧窮」。

明報報導，林鄭表示港府要做的是發展經濟及「補底」，讓基層在香港有合適生活條件，稱本屆政府在教育、醫療和福利增加開支，多傾斜基層，讓他們都可享有經濟成果的好處。

報導引述林鄭稱，內地對「共同富裕」的概念有一個解釋，並非劫富濟貧，而是希望老百姓的生活會愈來愈好。她稱，政府的行為起碼是發展經濟，促成經濟更好地發展，尤其現在國家給予香港這麼多機遇，包括粵港澳大灣區和在「十四五」規畫裡的八大中心。她認為，做好經濟發展的工作，就會為香港市民提供更多優質就業的機會，特別是讓年輕人向上流動。

報導稱，另一方面，林鄭月娥認為是「補底」，保證較基層，或教育水平、技術比較低的人士，都可以在香港有合適的生活條件。

林鄭強調，香港政府的施政方向是促進經濟發展、為市民提供更多優質就業機會，讓年輕人向上流動；為教育程度較低的市民提供更好生活條件，而本屆政府於教育、醫療、福利的開支已經增加了43%。她說，只要香港經濟能夠起飛，有能力的話，都應多傾斜於基層，她稱這是港府一向的取態。

香港 教育 林鄭月娥

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