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支聯會拒交資料 港警拘4人 英：京利用國安法扼殺異見

香港特派員李春／香港9日電
香港支聯會在限期前未向港警國安處提交資料，支聯會副主席鄒幸彤（圖）和三名常委八日早被港警國安處拘捕。（路透）
香港支聯會在限期前未向港警國安處提交資料，支聯會副主席鄒幸彤（圖）和三名常委八日早被港警國安處拘捕。（路透）

香港支聯會在限期前未向港警國安處提交資料，支聯會副主席鄒幸彤和3名常委8日早上被港警國安處拘捕。香港警方說，不排除有更多人被捕，港府及中聯辦同聲表態支持拘捕行動。英國外相拉布昨指支聯會成員被捕，顯示北京利用國安法遏制政治異見。

港警國安處早前要求支聯會，在9月7日前提交財務和支聯會與多個組織或人士聯繫的資料，這些組織和人士包括華人民主書院、中國維權關注組、壹傳媒創辦人黎智英的前私人助手Mark Simon等。

支聯會副主席鄒幸彤及3名常委7日到香港警察總部遞交回覆信函，明確表示不會提交對方索要的資料，重申支聯會並非「外國代理人」，又指國安處未交代要求他們提交資料的理據，幾名常委已有心理準備承受法律後果。

警方在7日下午即聲言，會採取行動，8日一早即拘捕4人。香港支聯會主席和多名副主席、常委或已辭任或已經在坐牢，留任的4名常委3人被捕，包括梁錦威、鄧岳君及陳多偉，加上副主席鄒幸彤，4人年齡為36至57歲。

港府政務司司長李家超稱，警方已採取執法行動，他不適宜評論但強調港府立場清晰，執法部門會依法處理及跟進任何違法的人士或組織。

中聯辦表態稱，任何人觸犯香港國安法及法律必將受制裁，鄒幸彤等人公然對抗法律規定，支持香港警方繼續對支聯會及其為首分子依法調查和處置。

此外，香港保安局公布，截至7月底，港警方拘捕了逾萬名與「反送中」運動案件有關的人，其中2684人被起訴。在已完成司法程序的1527人中，1197人需承擔法律後果。

香港新聞組／香港9日電

明報報導，英國外相拉布昨日在推特發文，指支聯會成員被捕是令人心寒的事例，「顯示北京如何利用國安法摧毁香港公民社會與遏制政治異見」。

據報導，鄒幸彤託律師傳話，重申質疑支聯會為「外國代理人」的證據為何，稱「據理力爭，無悔無懼」。

報導稱，支聯會常委徐漢光同為警方國安處拘捕目標，但警方上門找不到他。中央駐港國安公署繼黎智英案及蘋果日報案後，再開腔評論案件，公署稱堅決支持國安處拘捕鄒幸彤等人。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為這反映中央視支聯會案為「重大案件」。

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