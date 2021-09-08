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香港商界：新措施料提振經濟 為全面通關試水溫

香港新聞組／香港8日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

持續逾一年處於幾乎「零旅客」的環境下旅業蕭條，下周實施的「赴港易」計畫，容許內地及澳門的非香港居民赴港豁免隔離，雖然每日名額極有限，但香港商界認為，「赴港易」對經濟有一定提振作用，也為全面通關試水溫，建議兩地政府在計畫運作暢順後，加大每日名額；香港則早日落實「港版健康碼」，讓旅客返內地時也無需隔離，進一步促進兩地全面通關。

文匯報報導，香港總商會昨日表示，歡迎政府宣布推出「赴港易」計畫，相信對香港經濟有提振作用。總商會主席王冬勝表示：「我們欣見香港邁出重要的一步，恢復與內地通關，並期望每日2000人的名額可於短期內增加。」他希望，計畫運作暢順後，能夠做到雙向互惠，讓香港居民及內地遊客往返內地時可以豁免隔離。

香港中小型企業總商會會長周嘉弘受訪時指出，「赴港易」對香港經濟有一定幫助，可以便利商務客簽約、處理一些急務，或是需出席飲宴或喪禮等人士，料每日2000個名額會「日日爆滿」，他希望「赴港易」運作暢順，在年底前可增加名額，同時予政府、社會信心可全面通關。

憧憬着內地旅客可逐步恢復赴港，多個珠寶、零售收漲，周大福升2.49%，六福升4.72%，莎莎國際升10.53%。香港化妝品同業協會監事長何紹忠指出，業界對政府終於「行前一步」表示支持，但計畫首階段是「赴港易」「回去難」，內地旅客回程時仍需接受隔離，首階段對刺激香港消費市道的作用有限。

何紹忠建議，港府下一步爭取與大灣區城市設特別通道，讓已完成接種疫苗人士來往兩地均免隔離；並推出「港版健康碼」，與內地互聯互通，讓港人盡早熟習使用，為日後通關作好準備。

旅遊業促進會總幹事崔定邦亦表示，「赴港易」實際對旅遊業幫助有限，「內地居民回到當地後仍要進行強制隔離，不會為了玩幾天、買些奢侈品而願意接受隔離。」不過，崔定邦同樣認同「赴港易」對通關而言是走出第一步，相信要待港人的疫苗接種率明顯上升，加上實行嚴謹的健康碼措施，兩地通關才能邁出一大步。

香港 健康碼 疫苗

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