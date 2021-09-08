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來港易15日啟動 日額2000人 鼓勵大陸澳門旅客赴港旅遊

記者林則宏／香港8日電
香港特首林鄭月娥7日宣布，15日起推出「來港易」計畫。（中通社）
香港特首林鄭月娥7日宣布，15日起推出「來港易」計畫。（中通社）

為重振香港旅遊和消費，香港特區行政長官林鄭月娥7日宣布中秋節前推出「來港易」。9月15日起，中國大陸（香港稱內地）及澳門的非香港居民，可用深圳灣口岸及港珠澳大橋口岸每日合共2000個赴港名額，憑配額抵達香港免隔離。

林鄭月娥日前接受上海解放日報旗下新媒體上觀新聞專訪時就透露，港府將盡快推出針對非香港民眾的「來港易」計畫，方便上海等大陸旅客到香港旅遊。

林鄭月娥當時表示，自從北京中央制定港區國安法、完善特區選舉制度，以及落實「愛國者治港」等一系列措施後，香港社會已迅速「由亂入治」，恢復安寧和穩定。香港目前除受疫情影響外，社會大致恢復正常，市民生活亦已重回正軌。因此，港府將盡快推出針對非港人的「來港易」。

據文匯網報導，適用於來自大陸和澳門非香港居民的「來港易」計畫，初期每天會有2000名限額，深圳灣口岸及港珠橋口岸各有1000名。循「來港易」入境香港者，須持有核酸檢測陰性證明，抵港後也要接受定期病毒檢測。

此外，林鄭月娥還宣布，針對香港民眾的「回港易」，將於8日零時起全面恢復，適用大陸全境及澳門，但來自大陸疫情中高風險地區者則剔除。目前大陸被列為中、高風險的地區僅剩6處。

林鄭月娥稱，過去經「回港易」返港的香港民眾有20多萬人，當中無一人確診，重新恢復「回港易」相信香港市民應可以放心。

早前受大陸疫情影響，港府於8月4日宣布收緊「回港易」計畫，除廣東外，香港民眾若從大陸其他地區返回香港必須家居強制檢疫14天。

香港 林鄭月娥 澳門

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