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香港支聯會拒交資料 鄧炳強放狠話：恐變刑案

香港特派員李春／香港8日電
香港支聯會副主席鄒幸彤（中）等人7日到警局遞交回覆信，明確拒絕提交資料給警方。（美聯社）
香港支聯會副主席鄒幸彤（中）等人7日到警局遞交回覆信，明確拒絕提交資料給警方。（美聯社）

香港警察國安處早前要求香港支聯會最遲9月7日提交成員及財務等資料，支聯會四名常委7日到灣仔警察總部，致送回覆函件，拒絕提供資料。

香港保安局局長鄧炳強說，如果有任何人不按國安處要求提交所需資料，當局會採取執法行動。他指支聯會被定義為「外國代理人」，所謂外國代理人即受外國政治團體資金資助，為外國利益進行活動，由於不排除日後會有檢控行動，目前不方便透露詳情，但「很可能不久將來變成刑事案件」。

香港支聯會是香港最大的民主派政治組織，最為外界所知的是年年發動六四大遊行、六四維園燭光晚會兩大活動。

香港支聯會四名常委昨到灣仔警察總部送交回覆函件，信件中說，支聯會並非「外國代理人」，警方無權要求支聯會提供資料。

支聯會副主席鄒幸彤說，向國安處警員提交信件後，被警告若不提交資料，要承受法律後果。支聯會常委對此已有心理準備及安排，支聯會亦希望警方遵守法律，不要違法行動。她質疑警察國安處濫用權力，迫公民社會組織交出不用提交的資料。

支聯會常委梁錦威表示，支聯會30多年來風雨不改與香港人同行，支聯會在公民社會的角色由市民決定，相信香港人有自己的答案。

支聯會常委徐漢光以個人名義，向香港高等法院申請司法覆核，要求判定警方的信件無效，宣布支聯會並非外國代理人。徐漢光說，支聯會是愛國卻被指稱為外國代理人，支聯會的工作並非受外國指示，亦無收取外國的金錢，亦未為外國利益做事。

香港警方隨即發新聞稿譴責有團體再次公然表示不會遵從法定要求，拒絕提交資料。警方說已收到個別團體提交的資料，亦有團體要求延期提交。警方重申，若未能依時提交資料，可罰款10萬港元（約1.28萬美元）及監禁半年，相關人士及團體將要承擔法律責任。

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