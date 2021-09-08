香港民主黨：是否宣誓 區議員自行決定

香港示意圖。圖／shutterstock

港府安排現任區議員10日起分批宣誓，已辭任區議員的民主黨 主席羅健熙表示，尊重每一位區議員的決定，讓他們按自己情況衡量是否參與宣誓。他稱現時無法計最終多少民主黨區議員會宣誓，或能否通過宣誓門檻。

香港 01報導，羅健熙指，坊間早於7月時已有不同風聲傳出區議員宣誓安排，民主黨亦曾去信特首林鄭月娥 ，但港府一直未作澄清，質疑港府容讓不同風聲蔓延、發酵而不作澄清，是失職失責。羅健熙承認，過去兩個月不停流傳的風聲有影響到辭職的決定。羅健熙本身是南區區議會主席，今年7月辭任區議員。

對於全國僑聯副主席盧文端再撰文，指如果民主黨不參選是「死路一條」，羅健熙稱已聽到並知悉他的意見，但黨會按照自己想法及原則理念去決定，該黨本月26日將召開會員大會。他又指，國安法屬於新法例，外界未清楚覆蓋範圍，港府有責任釐清及澄清有關法律界線及如何演繹，否則令人誤墜法網便「好無謂」。他說，港府立法也是希望人不要犯法，而非期望等人犯法，然後拘捕所有人。

另據希望之聲報導，今年7月，多家傳媒引述消息指，預計約230名區議員將會因不符宣誓要求被DQ（取消資格），並會被追討上任起至今所有薪津，料每人涉及金額100萬港元（約12.8萬美元），但辭職者則不會被追討。此消息引發民主派區議員辭職潮。