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香港211區議員10日起分4批宣誓 拒出席即DQ

香港新聞組／香港8日電
港府宣布區議員將分四批進行宣誓，首批在任區議員於10日進行宣誓儀式。圖為油尖旺區議會區議員進行會議的資料圖。（中新社）
港府宣布區議員將分四批進行宣誓，首批在任區議員於10日進行宣誓儀式。圖為油尖旺區議會區議員進行會議的資料圖。（中新社）

香港「公職人員宣誓條例」5月中通過，特首林鄭月娥昨表示，現任211名區議員將分成4批宣誓，首批10日宣誓，但可參與不代表可「過關」，最快即晚獲知宣誓有效抑或被DQ（取消資格）。包括具體DQ準則、追討薪津安排、DQ決定可否被司法覆核…等宣誓安排，仍有待進一步解釋。部分涉民主派立選初選案被控違反國安法的區議員昨日表明會宣誓，但無法評估會否被DQ。

林鄭月娥7日表示，委任民政事務局局長徐英偉擔任監誓人，區議員將分四批進行宣誓。首...
林鄭月娥7日表示，委任民政事務局局長徐英偉擔任監誓人，區議員將分四批進行宣誓。首批在任區議員於10日進行宣誓儀式。（中新社）

明報報導，「負面清單」中有9項行為，包括反對「港區國安法」、損害香港整體利益等，作為判別宣誓無效的準則。早前有消息傳出，曾參與「民主派35+初選」、借出區議員辦事處作初選票站、簽署「墨落無悔」聲明書及展示「光時」旗的區議員料會被DQ。另據港媒報導，211名區議員中，尚有逾50人觸犯負面清單行為，可能在宣誓後被取消資格。

報導指，「宣誓條例」通過後近4個月，林鄭月娥昨日出席行政會議前，聯同民政事務局長徐英偉公布區議員宣誓安排。林鄭表示，本屆區議會原有479名議員，扣除辭職者等，剩餘在任的211人須宣誓，他們將分成4批宣誓，港島區區議員率先於10日宣誓，如拒絕出席，等於喪失區議員資格。

據報導，區議員須宣誓擁護「基本法」、效忠特區，民政局長徐英偉獲特首委任為監誓人，林鄭稱監誓人會按照「正、負面清單」考慮宣誓是否有效。宣誓完成後，港府不會當刻公布是否有效，她表示，對於一些有懷疑的宣誓，當局會給予事主申述機會，然後由監誓人判斷，監誓人有需要時可徵求進一步法律意見，如最終決定宣誓無效，該區議員將立即喪失資格。

報導稱，徐英偉昨日被追問會否向被DQ者追討薪津，他回應稱區議員喪失資格當日起，港府會停止發放酬金、津貼等款項，但沒說明「當日」是否由宣誓日起計；至於過往不符合「酬津指引」，或者與區議會工作無關的開支亦不會獲償還。

報導說，西貢區議員柯耀林與深水埗區議員劉偉聰同屬初選案被告，暫獲保釋，兩人均表示會宣誓。曾以合組名單參與民主派初選的沙田區議會主席李志宏、南區區議員司馬文、自由黨中西區議員楊哲安也都表示會宣誓。

報導稱，中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強認為，港府至今仍未清楚交代宣誓安排，形容是「留一手增加彈性」，令港府占大優勢，但議員就無準則可依。他評估，港府今次不會「做得太盡」，料不會大規模DQ區議員，否則會與鼓勵民主派參選的信息自相矛盾。

林鄭月娥 香港 港區國安法

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